Цигуларката Лора Маркова: "Фестивал "Алегра" е много отворен и не крие нищо"

Чуйте повече в цялото интервю на Георги Митов-Геми с Лора Маркова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

„Фестивал Алегра е много отворен и не крие нищо". Това заяви цигуларката Лора Маркова в студиото на Classic FM. "В много фестивали се крие информация и има ексклузивност. Сега имам достъп до тази информация и въпреки че всичко е същото, имаш достъп до такава информация. Достигането на това ниво над средното е въпрос на техника, практика и упражняване, но и въпрос на информация за правилните начини на човек да се упражнява. Това зависи от експертите около теб, които ти казват какво и как да направиш. Ако имаш грешни съвети, дори и да се трудиш като луд, с години няма да достигнеш това ниво“, пояснява талантливата инструменталистка.

„За първи път участвах в Русе преди две години. От тогава до сега форматът е различен. Сега фестивалът се развива и аз имах чувството, че израснах с него. Благодарна съм на организаторите, че ми дават възможност да свиря със страхотни музиканти и се уча от тях! Всеки българин, който се интересува от класика, трябва да дойде да слуша концертите, уроците и репетициите. Това е злато, което е дошло при нас и ние трябва да го оценим“, подчерта Лора Маркова.

В концерта на 18 юли от 19.30ч. в Централния военен клуб Лора Маркова ще свири на една сцена с цигуларите Григори Асс и Елизабет Гекова, виолистите Нимрод Гуез , Алесандро Д'Амико , Сехо Ха, виолончелистите Кирил Злотников , Джовани Ньоки и Сион Найман и контрабасиста Петър Найденов . Те ще интерпретират Струнен квинтет в до мажор, КV.515 от Волфганг Амадеус Моцарт и „Просветлена нощ” за струнен секстет, оп. 4 от Арнолд Шьонберг.

На следващата вечер, 19 юли, отново от 19.30ч. в Централния военен клуб й предстои участие в концерта на The Next Generation Orchestra, в който ще бъде на една сцена с цигуларите Борис Гарлицки и Софи Рохлин , виолистите Алесандро Д'Амико и Хануен Ни, виолончелиста Кирил Злотников и Алп Туна - контрабас. Публиката ще чуе Serenata Notturna в ре мажор KV.239 от Волфганг А. Моцарт, Концертът за цигулка в ре минор от Феликс Менделсон-Бартолди и Камерна симфония в до минор оп.110а от Дмитрий Шостакович.

Лора Маркова е родена в София и започва да свири на цигулка на 5 годишна възраст в класа на Благородна Танева в НМУ „Любомир Пипков“. Лауреат е на редица награди от национални конкурси, по значимите от коита са първите награди от конкурсите „Млади виртуози“2013, „Добрин Петков“2013 „Недялка Симеонова“ 2014, и „Гран При“ от конкурсите „Музиката и земята“2018 „Надежди, майстори и таланти“2019, „Асен Диамандиев“ 2020, „Недялка Симеонова“2021. Международните и отличия и призови награди са от конкурсите „Андреа Постакини“2014 и „Пиколо Виолино“, Италия 2014 „Антон Рубинщайн“, Германия 2017 „Одеса“, Украйна 2018, „Концертино Прага“, Чехия 2019. През 2020 г. получава първа награда от международния конкурс „Леонид Коган“ , Брюксел, а през 2021 става лауреат на първа награда от престижния конкурс за цигулари „Тибор Варга Джуниър“ в Швейцария, което и дава възможност за многобройни концертни изяви и покана за рецитали в Базел и Женева от Швейцарската продуцентска агенция “AMG Rising Stars”.

През 2020 г. предаването Алегро Виваче на БНР присъжда на Лора специалната награда за млад талант на името на „Олга Камбурова“ , а през 2021 е номинирана за „Млад музикант на 2020“. Лора е лауреат и на голямата награда за „Полет в изкуството“ на фондация „Стоян Камбарев“ за 2020г.

Соловите и изяви във фестивали и концерти включват: „Дни на България“ във Франкфурт, „Музика мунди“, Брюксел, „Съкровища от България“, Карнеги Хол, Ню Йорк, и други във Франция, Италия, Гърция, Германия, Швейцария, Португалия и работи с диригентите Доменико Масон, Джанкарло Гуарино, Леонид Кербел, Марек Шедиви, Александър Гордън и др.

В България концертира като солист на Плевенска Филхармония, Класик ФМ Оркестър, „Симфониета „София“, Видинска Филхармония, Симфониета Шумен, Симфониета Враца и др. в сътрудничество с диригенти като Емил Табаков, Григор Паликаров, Йордан Камджалов, Максим Ешкенази, Павел Златаров, Цанислав Петков, Калина Василева.

Лора се изявява активно и като камерен музикант. В дуо със Сион Найман (виолончело) са носители на специална награда „Бохуслав Мартину“ от международния конкурс „Концертино Прага“, Чехия 2021, първа награда от международния конкурс „Музиката и земята“, София 2021 и първа награда от националния радио конкурс „Кантус Фирмус“, 2021.

Участвала е в майсторски класове и академии на проф. Михаел Фришеншлагер, проф. Дора Шварцберг, проф.Леонид Кербел, проф.Захар Брон, проф. Иври Гитлис, проф. Павел Верников, проф. Светлана Макарова, Райнер Шмид, Борис Гарлицки, Веско Ешкенази, Светлин Русев, Мила Георгиева и др.

Стипендиант е на Фондация „Йордан Камджалов“, Министерство на културата на РБ. Стипендиант е на Леонидас Кавакос и Dakk App за 2021г.

От 2022 г. Лора продължава образованието си като студент в Музикалната академия „Ханс Айслер“, Берлин в класа на професор Коля Блахер.