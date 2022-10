Джулиан Тревелиян: „Всяка нота трябва да бъде чута“

Your browser does not support the audio element.

„Исках да стана геолог… И докато учех, свирех за забавление. След това, след като завърших, спечелих конкурс във Франция, започнах да изнасям концерти и открих, че мога да бъда професионален музикант“, разказва накратко за живота си Джулиан Тревелиян. Британският пианист, чиято звезда изгря миналата година на Международния конкурс „Геза Анда“ в Цюрих, където той успя да спечели три отличия: втора награда, наградата на публиката и наградата „Моцарт“, сега е поканен като солист на Оркестъра на Класик ФМ радио. В студиото, ден преди концерта тази вечер, той разказа любопитни факти от живота си и всички онези важни моменти, които са го насочвали към разностранните му интереси. „Аз все още се интересувам от геология, но това е „втората цигулка“ в моята музика към момента“, признава пианистът. Всъщност, неговият първи музикален инструмент е виолата, после идва ред на цигулката, а инструмента, чрез който „е по-удобно да създавам цялата музика сам“, е пианото. „Все още свиря на цигулка и дори тази година свирих „Севдана“ (на Георги Златев–Черкин, бел.ред.), споделя той. Познава и харесва дори клавирните концерти на Панчо Владигеров, откривайки ги в записите на именития наш пианист Людмил Ангелов, който пръв го покани на българска сцена за фестивала „Пиано Екстраваганца“ през 2021г.

„Започнах пътешествието си в музиката пеейки като дете, вместо да говоря – обичах много да пея“, разказва още Джулиан Тревелиян. Неговият артистичен път го отвежда от Великобритания във френската столица, за да учи в École Normale de Musique de Paris. Там става ученик на Рена Шерешевская (подготвила в последните години имена като Александър Канторов и Люка Дебарг), а от скоро вече учи и дирижиране. „Основно свиря на пиано в Париж, но също така ръководя ансамбъл за модерна музика, за който композирам и това е нещо, с което много сериозно се занимавам. Чрез ансамбъла искам да дам възможност произведенията на млади автори да бъдат изпълнявани и слушани“, допълва той. Говори четири езика напълно свободно и почти се справя с предизвикателството да чете на кирилица, по собствените му думи, а нашата столица се оказва място за вдъхновение за него: „Миналия път, когато бях в София, разгледах няколко художествени галерии и това ми даде идеи за някои нови творби, които все още не са завършени, но скоро ще мога да ги представя“. През януари 2022г. във Виена Джулиан записа два от клавирните концерти на Моцарт на CD (№ 23 и 24) – записи, които тепърва се очаква да излязат през ноември. „Харесвам всичките концерти, но по-късните намирам за върховни и три пъти ги изпълнявам тази година. И всеки път намирам още и още в тях! Освен това, 23-тият е добре познат и съм сигурен, че на хората много ще им хареса!“

„Всяка нота трябва да бъде чута“. Това е максимата, към която Джулиан се стреми, когато става дума за интерпретация на Моцарт. А за старата фамилия Тревелиян, в която имало и други музиканти, а и художници, пианистът пояснява, че „преди около хиляда години за първи път е записано името на нашия род“.

Джулиан е възпитаник по пиано на Рена Шерешевская в „Екол Нормал“ в Париж, където учи благодарение на спонсорство от Патрик Мазур. Лауреат е също на конкурсите „Ил дьо Франс“ (Франция), „Дъдли“ (Великобритания), „Дюмортие“ (Белгия) и конкурса „KlavierOlymps“ в Бад Кисинген (Германия). Негови преподаватели са били също Кристофър Елтън в Кралската музикална академия в Лондон, Елизабет Олтман и Рита Вагнер. Посещавал е майсторски класове при Паскал Роже, Андреас Щайер, Стивън Ковачевич, Менахем Преслер, Паул Бадура-Шкода, Жан-Марк Луисада, Мария Жоао Пиреш и др. От 2021 г. той е асистент на Рена Шерешевская в Париж.