Дина Шнайдерман открива таланта на младия цигулар Максим Цеков

„Това момче трябва да свири на цигулка!“, възкликнала голямата българска цигуларка Дина Шнайдерман, когато видяла 5-годишния Максим Цеков на детски театрален спектакъл в българския културен институт „Дом Витгенщайн“ във Виена. Скоро след това Максим започнал уроци при нея и така пътят му на професионален музикант вече бил начертан. По-късно негов преподавател е друг изявен българин, който работи в австрийската столица. „Имах късмета да срещна моя дългогодишен учител Иван Димитров, концертмайстор на Виенския симфоничен оркестър и благодарение на него се развих до сегашното ниво“, разказа Цеков в предаването „Сутрешно кафе“ по Classic FM радио с водещ Радостина Узунова. Младият цигулар е единият от солистите в утрешния концерт от програмата на „Европейски музикален фестивал“ в София и това е дебютът му у нас в оркестрова изява. „За мен е голяма чест и огромно удоволствие да свиря в партньорство с Оркестъра на Класик ФМ радио!“, сподели изпълнителят. Публиката в зала „България“ ще го чуе с Цигулковия концерт №4 в ре мажор от В. А. Моцарт под диригентството на проф. Ивайло Кринчев. Роден във Виена, понастоящем Максим е студент в тамошната музикална академия, а през пролетта на 2023 г. ще продължи образованието си във Висшето училище „Ханс Айслер“ в Берлин. Ключови моменти от неговата кариера са два важни конкурса, които той печели: „Клостер Шьонтал“ през 2019 г. и „Алберто Лиси“ през 2020 г. Още на 11-годишна възраст е бил избран чрез кастинг за ролята на малкия Паганини във филма „Цигулар на дявола” с участието на звездата Дейвид Гарет. По време на снимките, направени в красив старинен замък в Торино, Гарет дава някои ценни съвети на момчето. „Каза ми да си упражнявам етюдите от Кройцер”, смее се Максим. По-късно двамата се виждат за малко и на тържествената премиера на филма във Виена. Младият талант вече има изяви на две от най-престижните сцени във Виена – „Музикферайн“ и „Концертхаус“.

С музика от Моцарт ще се представи утре вечер в зала “България” и забележителният британски пианист Джулиан Тревелиян. „Да свириш Моцарт е едно от най-великите удоволствия на света, защото с тази музика можеш да кажеш толкова много“, сподели пианистът в обръщение към българската публика. Той се възхищава от „оперния“ характер, който носят произведенията на великия австрийски композитор и факта, че в мелодиите ясно можеш да си представиш пеене, дори и да няма думи.

Джулиан ще изпълни Концерт за пиано и оркестър №23 в ла мажор. Моцарт пише творбата през 1786 година в един и същи период със своята опера „Сватбата на Фигаро“. „Този и следващият клавирен концерт (№24) са много интересни, заради прекрасния диалог между пианото и оркестъра“, смята Тревелиян. „Партията на пианото има ярък, изразителен характер, който откликва на различните инструменти, солистът свири с флейтите и обоите и е прекрасно да се чуе всичко това в общия ансамбъл“, допълва изпълнителят. Специалното отношение на Тревелиян към творчеството на австрийския гений е оценено високо от журито на престижния конкурс „Геза Анда“ през 2021 г. в Цюрих, когато той е отличен освен с втора награда, и със специалната награда „Моцарт“.

„Зигфрид идилия“ от Рихард Вагнер и Симфония №1 „Класическа“ от Сергей Прокофиев са другите творби от програмата на събитието на 18 октомври в зала „България“ от 19:30 часа.„Европейски музикален фестивал“ се реализира с финансовата подкрепа на Столична община – Календар на културните събития на Столична община, Министерството на културата и Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишен грант ‘21“. Партньор за концерта е и Софийската филхармония.

