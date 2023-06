Диригентът Павел Балев: "Назрява времето да представяме повече българска музика по нашите сцени"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с диригента Павел Балев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

„Назрява времето да представяме повече българска музика по нашите сцени“. Това заяви пред Classic FM диригентът Павел Балев броени дни преди концерта му с Оркестъра на Държавна опера- Варна. Събитието предстои на 28 юни от 19.00ч. в зала „България“. Вълнуващата симфонична вечер ще включва музиката на двама гениални български композитори Панчо Владигеров и Марин Големинов и един от най-ярките представители на немския романтизъм Антон Брукнер. Солист в концерта, ще бъде първата жена концертмайстор на Виенската филхармония Албена Данайлова. Музикалното събитие е част от 54-тото издание на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“. Билети ще намерите на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.

По идея на Албена Данаилова в програмата ще прозвучи Концертът за цигулка и оркестър №1 на Панчо Владигеров, който според Балев е „почти неизпълняем“. Произведението влиза в историята като първият български опус в жанра цигулков концерт. Отпечатан е през 1922 г. във виенското издателство „Универсал Едисион“. Владигеров е едва 22 годишен, когато представя произведението като дипломна работа в майсторския клас на Академията за изкуства в Берлин. Удивен от майсторството на младия композитор, известният цигулар проф. Густав Хавеман се наема да изпълни концерта с Берлинската филхармония на 5 март 1921 г. в „Бетовеновата зала”, под диригентството на легендарния Фриц Райнер.

Снимка: Василка Балевска/ Cantus Firmus

„Като допълнителен факт, дойде и краткото произведение на Марин Големинов /бел.ред.„Ламенто за оркестър"/, посветено на Добрин Петков. По този начин честваме 100-годишнината от рождението на големия български диригент“, допълни Балев. „Трябва да свикнем да интерпретираме българската музика в България. Трябва да я заобичаме и да я усещаме наша, близка и има стойност, която може да се показва на други места. С тази убеденост можем да показваме българската музика и на други места. Чак тогава с това самочувствие можем да показваме нашата музика в чужбина“, подчерта той.

Творбите на Брукнер, един от най-големите симфоници на ХІХ век, и днес остават единица мярка за високия професионализъм на всеки диригент и оркестър. Във вечерта на 28 юни ще прозвучи неговата Симфония в ре минор №0. „Тази музика има пречистваща функция. Брукнер не е искал да бъде новатор за разлика от Вагнер. Ценя в Брукнер липсата му на суетност. Един суетен диригент никога не може да издирижира неговата музика. Ние като интепретатори трябва да се опитаме да бъдем несуетни, за да направим пречистваща и несуетна музика от такъв дълбоко вярващ несуетен композитор“, смята Балев. Световнопризнатият български диригент, който работи със звезди като Томас Хемпсън, Анне – Софи Мутер, Едита Груберова, Kрасимира Стоянова, Веселина Кацарова, Лука Пизарони, Рамон Варгас, Диана Дамрау, Пьотр Бечала и Анна Нетребко, е Генерален музикален директор на оперните театри в Лимож, Франция и Нордхаузен в Германия. Изтъкнатият творец е и Постоянен гост диригент на Държавна опера Варна от 2022 г.