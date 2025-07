Classic Дестинация с Лъчезар Тодоров: Днес откриваме културно-историческия парк "България Ленд" край езерото в Правец

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Лъчезар Тодоров -председател на Сдружение "Моцартови празници-Правец 04", хотелиерски мениджър и експерт в туризма, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Нов културно-исторически парк “България Ленд“ отваря врати на югоизточния бряг на езерото в Правец с официална церемония днес в 18 часа. В него културни и природни забележителности от цяла България са побрани на 14 дка площ като макети в мащаб 1 към 25. Откриването на комплекса съвпада с 20-тото юбилейно издание на фестивала Pravets Art Nights, който започва в 20:30 часа на езерото в Hyatt Regency Pravets Resort. Фестивалът ще продължи до 20 юли, а своеобразен домакин е Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров.

„България Ланд“ е изцяло частен проект, осъществен от екип под ръководството на актьора и режисьора Съни Сънински за „Тера Уей Инвестмънт Груп“. Г-н Сънински и неговото студио имат дългогодишен опит в изработването на макети на културно-исторически забележителности. По експонатите в „България Ланд“ са работили единствено български специалисти. В парка можем да видим не само архитектурни шедьоври и паметници на културата от цялата страна, но и природни забележителности като пещерата “Божиите очи“ или пък “Райското пръскало“, без да се налага да пътуваме из цяла България. "Включили сме 54 макета на известни сгради и културно-исторически обекти", сподели пред Classic FM Лъчезар Тодоров.

„България Ланд“ е проект, насочен както към българската, така и към международната публика. Уникалното в случая е, че паркът излага макети, в които посетителите могат да влязат и да разгледат вътрешността на експоната. Така например, там е реализиран целия хълм Царевец във внушителни размери - 36 на 34 метра. Височината му е 6 метра. Този макет е може би единственият в света, който има вътрешна експозиция.

Снимка: Hyatt Regency Pravets Resort

Макетите са изработени от полимери и са устойчиви на капризите на времето. Затова и паркът ще работи целогодишно. Амбицията на създателите е до края на годината да бъдат добавени още 10 макета, а колекцията да продължи да се разширява периодично.

Цената на билетите за посещение варират като пространството е разделено на различни ценови зони. Предвидени са и намаления за различните категории посещения. Към културно-исторически парк „България Ланд“ работи посетителски център и сувенирен магазин.