Диригентът Павел Балев: Програмата на концерта на Диана Дамрау във Варна ще бъде забавна и контрастна

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с диригента Павел Балев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Приключиха записите на Моцартовия албум на оперната прима Красимира Стоянова със Симфоничния оркестър на БНР под диригентството на Павел Балев. Продуцент е Георги Еленков, а звукорежисьор - Ина Иванова. Албумът ще бъде представен на концерт от новия сезон на Радиосимфониците на 5 декември 2025г. в зала "България". Припомняме, че рециталите на Красимира Стоянова „Славянски оперни арии”, “Верди Арии“ и „Веризмо“ под музикалното ръководство на Павел Балев получават „Международната класическа музикална награда 2012“, годишната награда на германската музикална критика за 2012 година, както и наградата на германската музикална критика за 2014 и 2017. Припомняме, че през 2024г. се състоя варненската премиера на оперния албум "Tutto Verdi" с двама артисти от световна класа - изключителния баритон Кирил Манолов и аристократа на диригентския пулт Павел Балев с великолепния оркестър на Държавна опера Варна.

Павел Балев ще ръководи концерта на изключителната германска оперна певица Диана Дамрау, която ще пристигне на 24 юли за дебют във Варна. Въпреки натоварения си график с песенни цикли, които представя с Йонас Кауфман във Франция и Германия, тя ще прекъсне турнето си, за да демонстрира своя професионализъм и класа пред публиката на Опера в Летния театър в морската ни столица. Билетите са в продажба.

От 2022 г. Павел Балев е главен диригент на Опера Лимож – Франция, генерален музикален директор на Театър Нордхаузен – Германия, от сезон 2022/2023 е постоянен гост-диригент на Филхармония Баден- Баден, а от 2021/2022 и на Държавна опера Варна. За периода 2026-2028 е поканен да заеме поста музикален директор на Академията на Националния оркестър в Кан. Той успява да съчетава ангажиментите си и в УС на Къща-музей "Брамс" в Баден-Баден и като председател на международното дружество "Макс Брух", с които работи за съхраняването на творчеството на композиторите.

Получава многократно покани като гост-диригент на Виенската Щатсопера ( 2016-2020) и Опера Цюрих ( 2012 – 2021)

Работи с много оркестри по цял свят, като многократно гостува напр. на: Оркестъра на Датското Национално Радио Копенхаген, Национален Академичен симфоничен оркестър Санкт Петербург, Национална опера и Оркестър Монпелие, Национален Оркестър на Сингапур, Токийска филхармония, Оркестър „Evergreen“ Тайван, Студио Оркестър „Уолт Дисни“ в Лос Анжелис, Словашкия национален оркестър и т.н.,

Павел Балев изнася концерти със световни изпълнители като Ан-Софи Мутер, Едита Груберова, Tомас Хемпсън, Kрасимира Стоянова, Веселина Кацарова, Лука Пизарони, Рамон Варгас, Диана Дамрау, Никола Тестé, Пьотр Бечала, Анна Нетребко.

През 1995 година Павел Балев сe дипломирa в НМА „Проф. Панчо Владигеров” в класовете по дирижиране на проф. Васил Казанджиев и проф. Георги Робев. През 1995-1998 специализира във Ваймар, Германия.

Носител е на Първа награда на Международния конкурс за диригенти „Карл Мария фон Вебер” (1996) в Мюнхен, Първа награда на националния конкурс на висшите музикални училища в Германия (1999) във Ваймар, наградата „Херберт фон Караян”, представителната награда за диригенти на град Бад Хомбург (2003).

Павел Балев e ръководил Камерната опера в Дрезден, бил е първи диригент и музикален ръководител на Оперните театри в Рощок (1999 –2002) и Хале (2002 – 2008), Oт 2007 до 2022 е главен диригент на Филхармония Баден-Баден и главен художествен ръководител на Международната лятна академия „Карл Флеш“ в сътрудничество с концертмайсторите на Берлинската филхармония. Гост-диригент е на Хамбургската Щатсопер, Комише Опер Берлин, Земперопер Дрезден, Oпера Щутгарт, Опера Лайпциг, Опера Хановер, Oпера Бремен и на над 60 оркестри в Германия.