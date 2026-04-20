Благородна Танева: За първи път правим Международен музикален фестивал "Вдъхновения" в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Благородна Танева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Започва новия Международен музикален фестивал "Вдъхновения", който ще се проведе за първи път в София от 21 април до 3 май 2026г. Откриването ще бъде на 21.04.2026 г. в Зала „Сити Марк Арт Център“ от 19.00 ч. с концерт на духов оркестър „Пилекадоне“, с участието на Стефани Кръстева -сопрано.

Програмата продължава със следните концерти:

22.04.2026 г. Концертна зала на НМУ „Л.Пипков“ – начало 19.00 ч. - Рецитал на Гюлсин Онай - пиано /Турция/

24.04.2026 г. Джаз клуб „In the mood” – начало 19.00 ч. - Проф. Борислава Танева – педагог и композитор В концерта участват ученици на проф. Танева – лауряти на международни конкурси. Ще бъдат представени нейни произведения за различни инструменти, в изпълнение на изявени ученици от НМУ „Любомир Пипков“ и студенти от НМА „Панчо Владигеров“

03.05.2026 г.Концертна зала на НМУ „Л.Пипков“ - начало 19.00 ч. – Заключителен концерт на фестивала. Рецитал на Зорница Иларионова – цигулка /България/ и Лео де Мария – пиано /Испания/ лауреати на международни конкурси. Представяне на талантливият млад пианист Димитър Михайлов /13 г./ от НМУ „Любомир Пипков“ /преподавател Антонина Бонева/

Концертите в залата на НМУ "Л.Пипков" са с вход свободен, а в останалите зали- с билети на място и онлайн.

Прочетете повече ТУК