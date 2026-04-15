Започва новия Международен музикален фестивал "Вдъхновения" в София

Започва новия Международен музикален фестивал "Вдъхновения", който ще се проведе за първи път в София от 21 април до 3 май 2026г. Фестивалът включва 4 концерта с участието на музиканти от България,Турция и Испания. Той дава възможност за изява и на ярки млади дарования, удостоени с награди на наши и международни конкурси. От вдъхновяващи концерти до специални срещи и открити уроци – включително уникалната възможност млади цигулари да се докоснат до опита на световно признат музикант – фестивалът създава истинска връзка между поколенията. В концепцията му се включват и вдъхновяващи контакти между музиканти и изявени спортисти, обединени от общите закономерности в подготовката и участието в престижни конкурси и състезания.

21.04.2026 г. Зала „Сити Марк Арт Център“ – начало 19.00 ч. – Откриване на фестивала . Концерт на духов оркестър „Пилекадоне“, с участието на Стефани Кръстева -сопран

22.04.2026 г. Концертна зала на НМУ „Л.Пипков“ – начало 19.00 ч. - Рецитал на Гюлсин Онай - пиано /Турция/

24.04.2026 г. Джаз клуб „In the mood” – начало 19.00 ч. - Проф. Борислава Танева – педагог и композитор В концерта участват ученици на проф. Танева – лауряти на международни конкурси. Ще бъдат представени нейни произведения за различни инструменти, в изпълнение на изявени ученици от НМУ „Любомир Пипков“ и студенти от НМА „Панчо Владигеров“

27.04.2026 г. Зала „Vivacom”, Оборище 5 - начало 19.00 ч. – Заключителен концерт на фестивала. Рецитал на Зорница Иларионова – цигулка /България/ и Лео де Мария – пиано /Испания/ лауреати на международни конкурси. Представяне на талантливият млад пианист Димитър Михайлов /13 г./ от НМУ „Любомир Пипков“ /преподавател Антонина Бонева/

Съпътстващата фестивална програма включва:

-Срещи и майсторски класове на именити български спортисти и музиканти с млади талантливи ученици от НМУ „Любомир Пипков“.

-Среща на Г-жа Илияна Раева и гимнастички от националния отбор по художествена гимнастика с лауреати на наши и международни музикални конкурси. Зала 1 - НМУ „Любомир Пипков“

-Провеждане на съвместен майсторски клас /музиканти и спортисти/, като подготовка за участие в конкурси и състезания.