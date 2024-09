Започва Петият международен виолончелов фестивал Cellissimo 2024

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с артистичния директор на Фестивал и Академия Cellissimo доц. д-р Атанас Кръстев, разположено в звуковия файл!

Пети международен виолончелов фестивал Cellissimo 2024 има за цел да привлече в България изявени европейски виолончелисти – солисти, лауреати на международни конкурси и преподаватели в престижни академии и университети. Фестивала ще се проведе в рамките на шест дни и ще включва пет концерта, както и майсторски класове на всички професори. Този фестивал ще постави София и България на видно място в европейската карта на музикалното изкуство и ще приобщи младите виолончелисти от страната и чужбина към най-високите образци на майсторство в изпълнителското изкуство, ще предостави нови пътища пред младата музикална генерация и пред широката публика. Една от основните идеи на този виолончелов форум несъмнено е да създаде трайни и силни връзки между различните европейски виолончелови школи. Обменът на знания и умения ще бъде безценен за всички участници и слушатели. 28 млади таланти от България и чужбина ще се включат във фестивалната Академия.

На 7 септември предстои рецитал на Атанас Кръстев (виолончело) и Палави Махидара (пиано) с творби от Лудвиг ван Бетовен, Йоханес Брамс и Гаспар Касадо.

На 8 септември ще свирят Стефан Казаку (виолончело) и Маргарита Илиева (пиано), а произведенията са от Франц Шуберт, Клод Дебюси и Дьорд Лигети

На 9 септември е планиран рециталът на Кшищоф Карпета (виолончело) и Гергана Несторова (пиано), в чиято програма ще чуете композиции на Йоханес Брамс и Феликс Менделсон

На 10 септември ще се състои рециталът на Рафаел Уолфиш (виолончело) и Людмил Ангелов (пиано) с творби от Едуард Елгар, Фредерик Шопен и Золтан Кодай.

Накрая, във фестивалния афиш е предвиден Заключителен гала-концерт на най-изявените ученици и студенти от майсторските класове и връчване на дипломи. Домакин на откриването и на закриването е Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", а останалите концерти ще се проведат в Залата на "Оборище" № 5 в София. Концертите в НМА са с вход свободен, а останалите - с билети на място.

Повече за преподавателите:

Рафаел Уолфиш още в ранна възраст се вдъхновява от свиренето на Зара Нелсова, след което учи в Калифорния при Грегор Пятигорски. Кариерата му стартира на 24-годишна възраст, когато печели Международния конкурс „Гаспар Касадо“ във Флоренция. Оттогава той е изградил близки партньорства с редица оркестри, включително „London Philharmonic“, „BBC Symphony“, „Los Angeles Philharmonic“, „Leipzig Gewandhaus“ и др. Партнирал си е с диригенти като Лукаш Борович, Мартин Брабинс, Никълъс Колън и е записвал е за компании като „EMI“, „Decca“, „Nimbus“ и др. Уолфиш е особен почитател на английския репертоар, като записва концерти от Бакс, Блис, Бритън, Делиус, Финци, Моеран и Уолтън, който е бил написан за Пятигорски. Понастоящем е професор в „Royal College of Music“ и завеждащ катедра „Виолончело“ и „Камерна музика“ в „Trinity Laban Conservatoire“. Често е канен да журира на престижни международни конкурси като „Rostropovich“, „Schoenfeld“, „Enescu“ и други.

Кшищоф Карпета завършва музикалното училище „Frédéric Chopin“ в Ополе и е възпитаник на „Grażyna and Kiejstut Bacewicz Academy of Music“ в Лодз, където e учил в класа на проф. Станислав Фирлей. Следва и в „Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim“ в класовете на проф. Майкъл Флаксман и проф. Йелена Очич. Карпета редовно е канен да провежда майсторски класове и лекции из цяла Европа в страни като Холандия, Испания, Италия и други. Преподавателската дейност е голямата му страст и той започва работа като асистент на проф. Станислав Фирлей в Лодз, а към момента преподава в „Karol Lipiński Academy of Music“ във Вроцлав. През 2014 г. е получил признание за високи творчески постижения от комитета „Jerzy Grotowski“. Често участва в записи за дискове и телевизия с компании като CD Accord, DUX, Musicon, Chandos и Outside Music. Носител на награда „Fryderyk“ през 2019, 2020 и 2021 г.

Стефан Казаку започва своето образование на 6-годишна възраст при Марин Казаку. Следва в Националния университет по Музика в Букурещ и завършва магистратура в класа на Разван Сума. Участва в програмата „Еразъм“ и завършва магистратура в „University of Music and Performing Arts“, Виена. Музицирал е на важни сцени като „Musikverein“, „Wiener Konzerthaus“, „Paris Philharmonic“ и други. Бил е солист на всички румънски симфонични оркестри, а също и на международни такива като: „Philharmonic of Chisinau“, „Alicante Youth Orchestra“ и други. Партнирал си е и с изтъкнати диригенти като Кристиан Мандеал, Хориа Андрееску, Кристиан Мачелару и други. Казаку е бил лауреат на множество конкурси: „International Danube Festival - Donaufest“, „International Competition George Enescu“, „International Cello Competition Liezen“. От 2020 год. насам преподава в Националния университет по Музика в Букурещ и в Националния колеж по изкуства „Dinu Lipatti“.

Атанас Кръстев започва своето образование в НМУ „Любомир Пипков“, а след това продължава да следва в НМА „проф. Панчо Владигеров“, където завършва магистърска степен в класа на проф. Анатоли Кръстев. Специализира при проф. Наталия Шаховская в „Ескуела супериор де музика Рейна София“ – Мадрид и защитава докторат през 2016 година. От 2021 година е доцент и преподавател по виолончело в НМА „проф. Панчо Владигеров“. Води множество майсторски класове в България, Украйна, Румъния, Сърбия и Македония. Носител е на множество награди от международни конкурси, сред които: Награда за камерна музика в Мадрид, „ Liezen“, „Jeunesses musicale“, „Кристална лира“ на СБМТД, „Златен век“ на МК, Златно Перо и др. Концертирал е в Австрия, Франция, Холандия, Италия, Испания, Русия, Гърция, Чехия, Словакия, Сърбия, Бразилия и др. Артистичен директор е на виолончеловия фестивал и академия „Челисимо“.

Роденият във Варна Людмил Ангелов, завършва ДМА „Панчо Владигеров”. Негови учители са Виктория Спасова, Людмила Стоянова и изключителния педагог Константин Станкович. Носител е на награди от редица конкурси, сред които „Фредерик Шопен“, „Palm Beach“, „World Piano Masters Tour“ и др. Изнасял е рецитали, камерни концерти и е бил солиcт на реномирани оркестри, под палката на световноизвестни диригенти. Свирил е в престижни зали като „Philharmonie Berlin“, „Concertgebouw“, „Salle Gaveau“, „Musikverein“, „Teatro alla Scala“, „Lincoln Centre“, „Herkulessaal“ и други. Записвал е за фирмите RСА, Gega new, Pentatone, Danacord, Non Profit Music, Toccata Classics, Hyperion, Vela Records и Virginia Records. Преподава като почетен професор в Нов български университет от 2013 г. Води майсторски класове по цял свят и журира на международни конкурси, като Фредерик Шопен през 2010, 2015 и 2021 г. Основател е на фестивалите „Piano Extravaganza“ и „Cameralia“ в София.

Гергана Несторова завършва НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ в класа на Юлия Ненова. През 2013 г. завършва магистър в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в класа на проф. Марина Капацинская. През 2019 г. защитава докторска дисертация и е назначена за преподавател по пиано в НМУ „Любомир Пипков“, а от 2024 г. е и доцент в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. Лауреат е на многобройни национални и международни конкурси, между които: „Николай Рубинщайн“, „Карл Филч“, „Шуман – Брамс“. Участвала е в престижните български фестивали: „Варненско лято“, Младежки арт фестивал „Солинария“, МФ „Софийски музикални седмици“, „Музиката на Европа“, Европейски музикален фестивал, Международен фестивал „ppIANISSIMO“ и др. Солист е на Mozart Virtuoso Festival Orchestra – Токио, Софийска Филхармония, Симфоничен оркестър – Пазарджик и др.

Маргарита Илиева завършва пиано в НМУ „Любомир Пипков” при Емилия Канева и в НМА „Проф. Панчо Владигеров” при проф. Стела Димитрова-Майсторова. През 2015 г. защитава докторат по камерна музика, а от 2021 г. е доцент към катедра „Пиано” в ТКДФ към НМА. От учебната 2018/2019 г. преподава и „История на инструмента” към катедра „Пиано” на ИФ. Илиева е носител на множество награди, сред които „Грамота за творчески постижения по повод 24 май” на Министерство на Културата за 2019 г. и Кристална лира в категория „Млад изпълнител” за 2016 г. Участвала е във фестивалите “ppIANISSIMO”, “Аполония”, „Варненско лято“ и др. Записвала е за WDR - Кьолн, БНР и БНТ. Солист е на Софийска филхармония, СО на БНР, „Софийски солисти” и други под диригентството на Х. Андрееску, Е. Табаков, П. Джуров, К. Илиевски и др. Участва в организацията на образователни проекти, сред които „По следите на таланта”, „Кой стои зад музиката”, „Фигури на Барока“ и др.