Атанас Кръстев- "Cellissimo"

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с проф. Атанас Кръстев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Първият концерт, с който ще бъде открита концертната програмата на шестото издание на Международния виолончелов фестивал и академия „Cellissimo” 2025

На 5-ти септември от 19:00ч. в Vivacom Art Hall Oborishte 5, невероятните музиканти Разван Сума (виолончело), Атанас Кръстев (виолончело) и Хория Михаил (пиано) ще Ви потопят в магията на виолончеловото изкуство, като представят впечатляваща програма с творби от: Фр. Шуберт, Д. Попер, Фр. Доцауер, А. Пиати и Р. Щраус!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура" и Столична община.

На 6-ти Септември от 19:00ч. във Vivacom Art Hall Oborishte 5, когато ще имате възможността да чуете на живо страхотните музиканти Denis Severin (виолончело) и Nadejda Tzanova (пиано), със специалното участие на Magdalena Matic (виолончело). В програмата, която са подготвили за Вас, ще чуете творби от А. Вивалди, Й. С. Бах, Л. Бокерини и Г. Касадо

На 07-ти Септември от 19:00ч. във Vivacom Art Hall Oborishte 5 сръбският виолончелист Dragan Suzuki Djordjevic и родният ни пианист Simeon Goshev ще Ви очакват за да съпреживеете заедно с тях една вълнуваща вечер.В програмата ще чуете незабравими творби от Л. в. Бетовен, Р. Шуман, Кл. Дебюси и С. Прокофиев!