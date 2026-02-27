Classic Дестинация с архитект Киара Курти: "Саграда Фамилия в Барселона ще бъде осветена от папа Лъв XIV"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с арх. Киара Курти /превод: Светослава Славчева/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 10 юни 2026г. се навършват 100 години от кончината на Антони Гауди. По този повод "Саграда Фамилия в Барселона ще бъде осветена от папа Лъв XIV", разкри пред Classic FM архитект Киара Курти. Тя гостува в България по покана на Институт Сервантес-София за "Гауди и неговото наследство: религиозна архитектура и авангард"

Архитект Киара Курти завършва Политехническия университет в Милано. Получава докторска степен с отличие по хуманитарни науки и история на изкуството от университета CEU San Pablo. Дисертацията ѝ изследва връзката между живота и строителството на Саграда Фамилия. Изследванията ѝ получават международно признание.

През 2022 г. тя публикува книгата *La Sagrada Família · Catedral de la Luz* (Триъгълни книги), която е преведена на шест езика. През 2025 г. тя публикува *Mi Gaudí. La biografia escrita por sus amigos* (Триъгълни книги), която е преведена на пет езика. Тя е и автор на специалното колекционерско издание на *National Geographic · History*, посветено на Гауди.

Основните ѝ изследвания са фокусирани върху живота и делото на Антони Гауди, както и върху религиозното наследство. Работи като изследовател, като редовно представя резултатите от своите изследвания на конференции и семинари. Смята се за един от водещите експерти по живота на Антони Гауди, с особено внимание към връзката му със Саграда Фамилия. За Годината на Гауди 2026 тя изнесе откриващата лекция в базиликата Саграда Фамилия заедно с директора на проекта, архитекта Жорди Фаули.

Тя е куратор на четири големи изложби, посветени на Гауди и Саграда Фамилия: Брюксел (Европейски парламент, 2008), Мадрид (парк Ретиро и Културен център Фернан Гомес, 2011), Рио де Жанейро (Музей за съвременно изкуство MNAC от Нимайер, 2014) и Панама Сити (BioMuseum от Франк Гери, 2019); в допълнение към пътуващи изложби като „От камък до майстор“, фокусирана върху живота на скулптора Ецуро Сото, и изложбата „Истории на мъжете | Саграда Фамилия и Миланската катедрала“.

Тя пише редовно за секцията „Култура“ на ватиканския вестник L’Osservatore Romano и сътрудничи на различни испански и международни вестници. Изнасяла е лекции в Европа и Латинска Америка и е участвала в радио и телевизионни програми.

От 2015 г. тя е професор в Ateneu Sant Pacia в Барселона, където преподава курсове по модернизъм, творчеството на Гауди и християнската архитектура от ранните векове до наши дни.

Като архитект тя сътрудничи с различни фондации и асоциации, свързани с художественото и религиозно наследство, изпълнявайки разнообразни роли. Сред нейните сътрудничества се откроява позицията ѝ на координатор на проекти за монументално наследство за Управителния съвет на базиликата „Непорочното зачатие“ в Барселона. Работила е и за строителния съвет на Саграда Фамилия, като е извършила реставрацията на криптата и Портала на вярата на фасадата на Рождество Христово.

Тя е председател на Комитета по членство и член на Управителния съвет на паневропейската асоциация „Бъдеще за религиозното наследство“, както и председател на Културната асоциация „Антони Гауди“.

Киара живее в Испания от 1999 г. и е съпруга и майка на три дъщери. Нейният опит и ангажираност към културното наследство я карат активно да допринася за популяризирането както на сакралното изкуство, така и на архитектурата.

През 2025 г. тя е удостоена със званието офицер на Ордена на Звездата на Италия, почетно отличие, предоставено с указ на президента на Италианската република, което признава личните заслуги в насърчаването на културата и укрепването на международното сътрудничество.