В ефир

Pop out player
7

Програма
Новини
Гауди и неговото наследство: религиозна архитектура и авангард
Снимка: САБ- @PereVivasTriangle

Гауди и неговото наследство: религиозна архитектура и авангард

Представянето в София е на 26 февруари от 17.00ч. в Съюза на архитектите в България

Публикувано на 26.02.2026
По повод стогодишнината от смъртта на Антони Гауди архитектите Киара Курти, Хавиер Доминго де Мигел и Николай Тулешков заедно с професора по метафизика Люис Клавел ще разговарят за художественото и духовното наследство на каталунския архитект – ключова фигура на модерната архитектура и на европейското културно въображение. Събитието се организира с подкрепата на Институт Сервантес- София.
 
Киара Курти е архитект и доктор по История на изкуството, специалист в творчеството на Гауди. Работила е като архитект по криптата и Фасадата на Рождеството на Саграда Фамилия. През 2002 г. публикува „Саграда Фамилия. Катедрала на светлината“, фундаментално изследване, в което анализира светлината като същностен и градивен елемент на храма. През 2025 г. представя „Моят Гауди. Биографията, разказана от неговите приятели“ колективно издание, събиращо писма, спомени и свидетелства на хора, познавали Антони Гауди, и предлагащо интимен и близък портрет на архитекта отвъд публичния му образ и модернизма.
 
Хавиер Доминго де Мигел е доктор по архитектура. Започва професионалната си дейност в Сарагоса в студиото на Хелиодоро Долс между 1997 и 2002 г., участвайки в редица проекти от този период. От 2002 г. ръководи собствено студио, където съчетава практическата работа с академични изследвания. Автор е на „Хелиодоро Долс. Традиция, модерност, автентичност“ (2025) – референтен труд за религиозната архитектура от втората половина на ХХ век. Наследството на Долс се характеризира с модерна, благосклонна и искрена архитектура – автентична и честна, способна да надмогва конвенциите и да придава на всеки проект единство, естественост и смисъл.
 
Николай Тулешков е професор по архитектура и управител на проектантското бюро Арх&Арт. Той съвместява професионалната си практика с проучвателна и преподавателска дейност. Бил е ръководител и преподавател на магистърската програма по опазване на архитектурното наследство във ВСУ „Любен Каравелов“, а от 2016 г. е академик на АТИНЕР (Athens Institute for Education and Research). Арх. Тулешков е участвал в различни организации като Съюза на архитектите в България, Камарата на архитектите в България и Центъра по архитектура към БАН. Той е издател на специализирани издания като седмичника „Арх & Арт Форум“, списание „Паметници. Реставрация. Музеи.“ и има публикувани повече от 100 статии, 22 книги и монографии, както и множество доклади и съобщения на български и чужди езици.
 
Люис Клавел е преподавател по метафизика и бивш ректор на Папския университет на Светия кръст в Рим. Като доктор по Философия и Право неговата академична работа се фокусира върху единството на знанието, връзката между метафизика, теология и живот, както и антропологията на личното същество Между неговите публикации се открояват Метафизика (Edusc, 2025), Метафизика и свобода (1996) и Relazione? (със Соди Манлио, Librería Editrice Varicana, 2012).
 
Във връзка със 100 години от смъртта на Антони Гауди (1852–1926) Посолството на Испания в България, Институт Сервантес, Съюз на архитектите в България – Дружество „Архитектурно наследство“ представят изложбата „Цветове и форми на въображението“, чийто автор е арх. Десислава Димитрова. Експозицията включва 20 авторски табла, посветени на архитектурното наследство на Гауди, интерпретирано чрез съпоставяне на фотографско изображение и художествена илюстрация. Всяко табло е изградено като „две половини на едно цяло“ – от едната страна документална фотография, а от другата – графична, стилизирана интерпретация, която извежда формата, цвета и композиционната логика до абстрактен пластически език. Концепцията акцентира върху синтеза между архитектура, изкуство и духовност – основни теми в творчеството на Гауди. Подборът проследява както емблематичните му произведения в Барселона, така и по-малко познати, но значими обекти, разкривайки развитието на неговия стил от неоготически влияния към органичен модернизъм. 
Това е визуален разказ за въображението като съзидателна сила – в памет на един архитект, който превърна камъка в жива материя.
Ключови думи:
© Радиокомпания Си.Джей ООД. Всички права са запазени.