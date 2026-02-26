Гауди и неговото наследство: религиозна архитектура и авангард

По повод стогодишнината от смъртта на Антони Гауди архитектите Киара Курти, Хавиер Доминго де Мигел и Николай Тулешков заедно с професора по метафизика Люис Клавел ще разговарят за художественото и духовното наследство на каталунския архитект – ключова фигура на модерната архитектура и на европейското културно въображение. Събитието се организира с подкрепата на Институт Сервантес- София.

Киара Курти е архитект и доктор по История на изкуството, специалист в творчеството на Гауди. Работила е като архитект по криптата и Фасадата на Рождеството на Саграда Фамилия. През 2002 г. публикува „Саграда Фамилия. Катедрала на светлината“, фундаментално изследване, в което анализира светлината като същностен и градивен елемент на храма. През 2025 г. представя „Моят Гауди. Биографията, разказана от неговите приятели“ колективно издание, събиращо писма, спомени и свидетелства на хора, познавали Антони Гауди, и предлагащо интимен и близък портрет на архитекта отвъд публичния му образ и модернизма.

Хавиер Доминго де Мигел е доктор по архитектура. Започва професионалната си дейност в Сарагоса в студиото на Хелиодоро Долс между 1997 и 2002 г., участвайки в редица проекти от този период. От 2002 г. ръководи собствено студио, където съчетава практическата работа с академични изследвания. Автор е на „Хелиодоро Долс. Традиция, модерност, автентичност“ (2025) – референтен труд за религиозната архитектура от втората половина на ХХ век. Наследството на Долс се характеризира с модерна, благосклонна и искрена архитектура – автентична и честна, способна да надмогва конвенциите и да придава на всеки проект единство, естественост и смисъл.

Николай Тулешков е професор по архитектура и управител на проектантското бюро Арх&Арт. Той съвместява професионалната си практика с проучвателна и преподавателска дейност. Бил е ръководител и преподавател на магистърската програма по опазване на архитектурното наследство във ВСУ „Любен Каравелов“, а от 2016 г. е академик на АТИНЕР (Athens Institute for Education and Research). Арх. Тулешков е участвал в различни организации като Съюза на архитектите в България, Камарата на архитектите в България и Центъра по архитектура към БАН. Той е издател на специализирани издания като седмичника „Арх & Арт Форум“, списание „Паметници. Реставрация. Музеи.“ и има публикувани повече от 100 статии, 22 книги и монографии, както и множество доклади и съобщения на български и чужди езици.

Люис Клавел е преподавател по метафизика и бивш ректор на Папския университет на Светия кръст в Рим. Като доктор по Философия и Право неговата академична работа се фокусира върху единството на знанието, връзката между метафизика, теология и живот, както и антропологията на личното същество Между неговите публикации се открояват Метафизика (Edusc, 2025), Метафизика и свобода (1996) и Relazione? (със Соди Манлио, Librería Editrice Varicana, 2012).