9-годишната Богомила Кръстева ще дебютира като солист на Оркестъра на Класик ФМ радио на 17 септември

По време на концерта „София, празнувай с класика!“ на 17 септември (събота) от 19:30 ч. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 9-годишната Богомила Кръстева ще дебютира като солист на Оркестъра на Класик ФМ радио. Публиката ще се наслади на нейната интерпретация на едночастния Концерт за цигулка и струнен оркестър в ла минор от белгийския композитор Жан Батист Аколай.

„Музиката е нещо, с което се изразяват чувства. Искам публиката да усети това, което и аз усещам, докато свиря“, заяви в ефира на Classic FM Radio Богомила Кръстева. „Чух, че оркестърът и диригентът са много добри", призна младото дарование. „За всичко ми остава време, дори и за игра", сподели цигуларката от най-новото поколение.

„Това мотивира децата, но е и полезно и невероятна възможност да свирят със страхотен професионален оркестър като Оркестъра на Класик ФМ радио", подчерта нейната преподавателка по цигулка Благородна Танева от НМУ “Любомир Пипков“ в София. "Аз съм привърженик на участието в концерти, а не толкова в конкурси, които застопоряват репертоара", добави изтъкнатият педагог. От две години откривателката на цигулкови таланти работи с Богомила, като е впечатлена от нейния „интересен и верен усет към хармонията, без да го е изучавала, което забелязвам за първи път. Тя звучи зряло за своята възраст. Не е без значение, че сестра й Белослава е европейска финалистка по шахмат и е част от олимпийския отбор. Богомила запомня, разбира много точно какво се иска и го прави. Това е първото дете в моята 40-годишна преподавателска дейност, с което изработих вибрато от компютъра.“ По думите й, тя успява в кратки срокове да направи трудни неща. Според Благородна Танева, „има едно триединство- талантливо, интелигентно и работливо дете, спокойна семейна атмосфера с неамбициозни до полуда родители и много добър педагог. Ако едно от нещата липсва, се получава сътресение“.

Чуйте повече в интервюто на Георги Митов-Геми с Богомила Кръстева и Благородна Танева ще откриете в звуковия файл под главната снимка!

Билетите за „София, празнувай с класика“ са в продажба онлайн на Ticketsbg.com, а в деня на събитието и на място един час преди началото на концерта.

Богомила Кръстева е родена в София през 2012г. Започва да свири на цигулка на 5 годишна възраст и по настоящем е част от класа по цигулка на Г-жа Благородна Танева в НМУ “Любомир Пипков“ гр.София. През изминалата и тази година, печели редица награди от издания на престижни конкурси в страната и в чужбина. По покана на организаторите на десетото издание на международният фестивал на изкуствата „Седмица на Културите“ 2021 г. проведен в град Палермо, Италия, Богомила Кръстева взе участие в поредица от културните събития, включени във фестивалната програма.

Богомила е влюбена в музиката и обича моментите, които прекарва на сцената. Нейната искрена отдаденост по време на изпълненията й, винаги докосват публиката.

Богомила Кръстева, макар само на девет годишна възраст, е носител на награди от множество престижни национални и международни конкурси:

Награда: Първо място от национален конкурс “Път към славата“ 2021, София, България;

Награда: Grand Prix от международен фестивал за Танц и Музика "Abanico” 2021, София, България;

Награда: Първо място от международен конкурс “VI International Festival Polyhymnia 2021 Skopje“, Скопие, Северна Македония;

Награда: Първо място от международен конкурс “Звукът на времето“, Велико Търново, България, 2021;

Награда: Първо място от V-ти международен Конкурс “Проф. Иван Диамандиев“, Боровец, България, 2021;

Награда: Второ място от международен конкурс “International Moscow Music Competition 2021“, Москва, Русия;

Награда: Grand Prix от международен конкурс “ Sopravista International Festival “Future stars”, Италия, 2021;

Награда: Първо място от трети международен музикален конкурс за изпълнители “Трявна Арт“, България, 2021;

Награда: Първо място и специална награда “Inter Cordes“ от международният конкурс“Nouvelles Etoiles”, Париж, Франция 2021;

Награда: Първо място от международен конкурс “Oskar Rieding 5th International Competition for Young Musicians 2021, Словакия;

Награда: Първо място от международен конкурс “DANUBIA TALENST LISZT INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION 2021“, Унгария;

Участие в международен фестивал Settimana delle culture, Палермо, Италия, 2021‘

Награда: Първо място от конкурс “IMKA International Music Competition“, Сараево, Босна и Херцеговина, 2021;

Награда: Първо място от конкурс “Global Online Competition Colour of Music“, Вилнюс, Литва, 2021

Награда : Първо място от международен конкурс “International Moscow Music Online - Competition 2021“, Москва, Русия;

Награда : Лауреат от международният конкурс за цигулари 2022 в Ниш, Сърбия;

Награда: Второ място от международният цигулков конкурс “64th KOCIAN VIOLIN COMPETITION“ 2022, Чехия;

Награда: Второ място от международният цигулков конкурс “The North International Music Competition“ 2022, Швеция;

Участие в концерт на възпитанци на Борислава Танева и на Благородна Танева – Лауреати на наши и международни конкурски в рамките на 53-ти Международен фестивал “Софийски музикални седмици”

Участие в майсторски клас на Димитър Буров – лятна акдемия в рамките на ММФ “Варненско Лято 2022”

Одобрен проект от XII ежегоден конкурс на фондация “Йордан Камджалов”