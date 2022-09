Изявени артисти и млади таланти заедно отбелязват празника на София

Your browser does not support the audio element.

Няколко дни ни делят от светлия християнски празник „Вяра, Надежда и Любов“, когато именити български музиканти ще отбележат Деня на София с празничен концерт под диригентската палка на Максим Ешкенази.

Оркестърът на Класик ФМ и Софийски камерен хор „Васил Арнаудов“ с диригент проф. Теодора Павлович и изявените солисти Таня Угринова (сопран), Гергана Николаева (мецосопран) и Деян Иванов (обой) вече подготвят атрактивна програма за събитието „София, празнувай с класика!“ на 17 септември (събота) от 19:30 ч. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. На концерта ще прозвучи премиерно за България оригиналния вариант на кантата „Gloria“ в ре мажор, RV 589 от Антонио Вивалди, написана за дамски хор, струнен оркестър и солисти. Композицията е създадена в периода 1713 - 1717 година и е предназначена за хора и оркестъра на сиропиталището Ospedale della Pietà, където Вивалди дълго време е преподавал. Едва по-късно той допълва оркестъра с духови инструменти, а вокалните партии са поверени на смесен хор. Другите произведения в програмата са от творчеството на Алесандро Марчело, Жан-Батист Аколай и Марин Големинов. Проявата се реализира от „Кантус Фирмус“ с финансовата подкрепа на Столична община – Столична програма „Култура“ и на Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишен грант 21“. Партньор в организацията е също Културният център на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

„Вече за трета поредна година продължаваме традицията да празнуваме заедно Деня на София с прекрасно подбрана класическа музика“, сподели мецосопраното Гергана Николаева пред микрофона на Classic FM радио. „Тази кантата е едно от най-духовните произведения на Вивалди, а музиката е изключително красива. Каним всички, които искат да се откъснат за малко от материалния свят, който напоследък ни е погълнал, и да се пренесат към божественото. Това е нашата мисия като музиканти“, сподели още певицата. Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с мецосопраното Гергана Николаева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Изявените изпълнители на класическа музика в тази програма ще подадат ръка за дебюта на две даровити деца в първите им стъпки на голямата сцена – това са цигуларката Богомила Кръстева и певецът Владимир Илисавский. 9-годишната Богомила учи в класа на Благородна Танева от Националното музикално училище „Л. Пипков“. Тя се занимава с цигулка от три години. В началото опитва да свири и на пиано, но много бързо разбира, че цигулката ще й стане любима, и както казва самата тя, „това е велик инструмент“. Богомила има вече цяла колекция от първи награди от музикални състезания в България, Франция, Словакия, Унгария, Босна и Херцеговина, Литва, Русия и Италия. Само през 2022 година тя спечели няколко престижни отличия от международните конкурси в Ниш (Сърбия), конкурса „Коциан“ (Чехия) и „The North International Music Competition“ в Швеция. Малката цигуларка взе участие в тазгодишния фестивал „Софийски музикални седмици“ и в лятна академия в рамките на „Варненско лято“. Богомила е влюбена в музиката и обича моментите, които прекарва на сцената. Нейната искрена отдаденост по време на изпълненията й винаги докосват публиката. На 17 септември тя ще има възможност да си партнира с опитните музиканти от Оркестъра на Класик ФМ радио, съпровождал такива звезди на класиката като Джошуа Бел и Найджъл Кенеди. Тя ще изпълни едночастния Концерт за цигулка и струнен оркестър в ла минор от Жан Батист Аколай.

Другото откритие в концертната програма е Владимир Илисавский, който притежава прекрасен глас и ще участва в изпълнението на „Gloria“, заедно със солистките Таня Угринова и Гергана Николаева. Влади израства в музикантско семейство. Неговият баща, Василий Илисавский е пианист и реномиран интерпретатор на бароков репертоар. Влади е възпитаник на частното училище „Izzi Science“. От малък има участия в хора на Софийската опера и играе ролята на Гаврош в постановката на мюзикъла „Клетниците“.

„Това е една невероятна възможност за малките артисти“, споделя Благородна Танева, преподавател на Богомила Кръстева по повод концерта. „Свиренето с истински професионален оркестър не само вдъхновява талантливите деца и ги мотивира за едно по-съвършено изпълнение, но е много полезно за развитието им“, казва още известния цигулков педагог.

Билетите за „София, празнувай с класика“ са в продажба онлайн на Ticketsbg.com, а в деня на събитието и на място един час преди началото на концерта.

На 18 септември (неделя) от 11:30 ч. цялата музикална програма ще бъде представена и в Пловдив в Музея на съединението (зала „Съединение“ на Регионален исторически музей – Пловдив). Събитието „Пловдив, празнувай с класика!“ се реализира с финансовата подкрепата на Министерството на културата на Р. България и на Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишен грант 21“.

Повече за изпълнителите:

Оркестърът на Класик ФМ радио отбелязва през 2022 своя 20-ти юбилей. От есента на 2002 г. стартира емблематичният цикъла на състава „Концертмайсторите“, с който той трайно печели доверието и обичта на публиката. Оркестърът партнира редовно на най-талантливите млади български инструменталисти, получили признание на световния концертен подиум. Сред тях са цигуларите Веско Ешкенази, Светлин Русев, Васко Василев, Мила Георгиева, пианистите Людмил Ангелов, Георги Черкин и др. През 2010 г. оркестърът започва концертния цикъл „Музиката на Америка“, представил за първи път у нас ярките класически музиканти Джошуа Бел, Гил Шахам, Мидори, Вадим Глузман, Роб Фишер, Джанина Бърнет и много други. Солисти на ансамбъла са били и редица други звезди от световния подиум като Найджъл Кенеди (2005, 2007), Максим Венгеров (2006), Пинкас Цукерман (2006, 2014), Шломо Минц (2007, 2011, 2012, 2016), Ванеса Мей (2007), Иън Андерсън (2007), Енио Мориконе (2013), Андреа Бочели (2014), Пепе Ромеро (2007), Ричард Клайдерман (десет концерта от 2008 до 2021) и много други.

Оркестърът е изнасял концерти в Испания, на фестивалите „Музикално лято” в Оберстдорф и „Европейски дни на културата“ във Франкфурт, Германия, два пъти придружава президента Георги Първанов на официални посещения в Дания и Норвегия и свири пред норвежката кралска двойка в Осло. За своите постижения оркестърът е носител на четири награди „Кристална лира“.

Софийски камерен хор е създаден и постига първите си успехи с големия български хоров диригент Васил Арнаудов, а след неговата кончина през 1991 година съставът приема името му и продължава дейността си под ръководството на проф. Теодора Павлович. За изминалите 55 години хорът е реализирал над 1600 концерта в 22 европейски страни и Япония, стотици премиери на нови хорови творби, много от които създадени специално за този хор, а също записи и концерти за много радио и телевизионни компании като ВВС-Лондон, Deutsche Welle, Радио Ватикана. Хорът има 6 самостоятелни компакт-диска и 15 СD колекции със записи на хора. За своя принос към съвременното българско музикално изкуство съставът е отличен със „Златна лира” на СБМТД, „Златен плакет” на БХС, почетен диплом на Министерството на културата, „Златно перо” на Класик ФМ Радио и много други отличия. В края на м. юни 2022 г. съставът взе участие във фестивала „Choralspace“ с концерт в престижната зала на Берлинската филхармония.

Таня Угринова завършва НАТФИЗ в София, а по-късно е приета в класа по бароково пеене в консерваторията „Шарл Мюнш“ в Париж, където се дипломира през 2004 г. През 2002 г. тя спечелва стипендия от фондацията „Залески“, което й позволява да продължи обучението си по оперно пеене в Частното национално музикално училище „Алфред Корто” в Париж. През 2009 г. завършва и магистърска степен по интерпретация на камерни форми в Сорбоната. Топлият тембър и богатият й сценичен опит я насочват към специализиране в бароковата интерпретация. Таня Угринова участва в редица майсторски класове с водещи музиканти като Жерар Лен, Жером Кореас, Хауърд Крук, Клодин Ансерме и др. През последните години е изпълнявала водещите сопранови роли в оперите „Дидона и Еней” от Пърсел, „Вълшебната флейта” от Моцарт), „Орфей и Евридика” от Глук и др. Работила е с диригентите Мишел Лаплени, Доминик Сурис, Сирил Дидрих, Георг Стангелбергер и др.

Гергана Николаева завършва Националната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров“ в класа на доц. Ирена Бръмбарова, а през 2004 г. получава магистърска степен в НБУ в класа на Александрина Милчева. През 2009 г. е финалист на международния бароков конкурс за оперни певци Ritorna Vincitor, Италия. Чаровната певица печели известност с успешната реализация на албума „Pop meets Classic“, в който участват също Орлин Горанов, Силвия Кацарова, Тони, Лео, Камен Воденичаров и др. Певицата е създател на проекта „Всеки може да пее...с Гергана Николаева“, а през септември 2020 г. бе представена нейната първа стихосбирка „Събудих се и беше утре", която има и социална кауза. Сред последните й успешни изяви са участието в „Европейски музикален фестивал“ 2022 с камерен концерт от творби на Фр. Шуберт и в най-новата постановка на Държавна опера Ст. Загора - мюзикъла „Есмералда – Парижката Света Богородица“.

Диригентът Максим Ешкенази развива своята музикална кариера основно в САЩ и България. Неговата изключителна музикалност и артистичност, съчетани с активна работа с деца и младежи, привличат нови аудитории в концертните зали и създават истински любители на музиката. Той е музикален директор и диригент на Камерния оркестър и на Симфоничния оркестър в Колежа "Колбърн”. В България той e чест гост-диригент на различни оркестри и е изнасял множество концерти с Оркестъра на Класик ФМ радио и прочути солисти като Шломо Минц, Пинкас Цукерман, Мидори, Джошуа Бел, Гил Шахам и др. По негова инициатива у нас бяха създадени образователните програми „Фортисимо“.

Деян Иванов учи в класа по обой на Костадин Йоцов в НМУ „Любомир Пипков“ в София. През 2016 г. продължава образованието си при проф. Филип Тондре във Висшата консерватория за музика “Саар” в град Саарбрюкен, Германия. Работи с преподаватели като Матю Петижан и Стефан Егелинг, при които получава задълбочени познания за камерна музика, солово, оркестрово и бароково свирене. Участва в майсторски класове на проф. Христо Късметски и проф. Давид Валтер. Лауреат е на редица международни конкурси за солово и камерно свирене в страната и чужбина. Дълги години е член на състава “Concerto Antico”, свирейки и изучавайки бароковата музика. Бил е солист на Симфоничният оркестър на БНР и на редица камерни оркестри в Германия и Франция.