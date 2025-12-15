Спечелете билети за спектакъла "Риголето" в зала 1 на НДК!

Официалното откриване на Новогодишният музикален фестивал ще се проведе на 17 декември от 19.00ч. в зала 1 в НДК с операта „Риголето“ на Джузепе Верди. Впечатляващата продукция е на най-стария опера извън столицата – Старозагорската, която отбелязва своя 100-годишен юбилей. Съзвездие от оперни гласове ще зарадват почитателите на оперното изкуство. Диригент на оркестъра ще бъде световноизвестният Хосе Кура, а в едноименния образ ще се превъплъти Кирил Манолов.

Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Билетите са в продажба на касата на НДК и в електронната мрежа.