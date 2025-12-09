Хосе Кура пред Classic FM: "Сюжетите в „Риголето“ са световно явление днес"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов- Геми с Хосе Кура, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Хосе Кура пристига в България, за да застане на диригентския пулт на внушителния спектакъл „Риголето“ на 17 декември в Зала 1 на НДК. Постановката е на Държавна опера – Стара Загора и ще открие Новогодишния музикален фестивал на НДК. Продукцията, която ще бъде представена за първи път на софийска сцена, е една от най-вълнуващите премиери на най-стария извънстоличен оперен театър, с което се отбелязва неговия 100-годишен юбилей.

Новата сценична реализация на "Риголето" събра в елитен международен творчески екип световно признатия оперен певец и диригент Хосе Кура, оперния режисьор Огнян Драганов и румънския художник Каталин Йонеску-Арборе, който е автор на оригиналните костюми и внушителната сценография. Съзвездие от оперни гласове ще зарадват почитателите на оперното изкуство, които ще изберат да споделят в празничната декемврийска вечер преживяването "Риголето" - операта, която вече 174 години неизменно присъства в оперните афиши и шества триумфално по оперните сцени у нас и по света.

В главните роли на 17 декември на сцената на зала 1 на НДК ще блеснат: световно признатия баритон Кирил Манолов - в ролята на Риголето, Емилия Терзиева /Джилда/, Рейналдо Дроз /Херцогът на Мантуа/, Даниела Дякова /Мадалена/, Ивайло Джуров в ролята на Спарафучиле, Стоян Буюклиев /Борса/, Александър Марулев /Монтероне/. Участват хор и оркестър на Държавна опера-Стара Загора. Хормайстори Младен Станев и Стефания Русева, концертмайстор Паулина Захариева.

Билети – на касата на НДК, онлайн и в мрежата на Ивентим.

Преди това световноизвестният диригент, тенор и композитор направи майсторски клас в Националната музикална академия. "Единственият начин да успееш в живота е да погледнеш вътре в себе си и да видиш какво можеш да сложиш на масата. Защото ако сложиш същата храна, която всеки слага, тогава е много трудно хората да те забележат. Сега с интернет всеки те вижда още на другия ден. Това е хубаво, но има и опасна страна. Вярваш, че си някой, преди да си дал качествения продукт. Затова внимавайте да не станете известни, преди да сте станали достатъчно добри.", сподели за най-големия риск пред младите таланти маестро Хосе Кура, цитиран от БНТ.