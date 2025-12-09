Хосе Кура пред Classic FM: "Сюжетите в „Риголето“ са световно явление днес"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов- Геми с Хосе Кура, разположено в звуковия файл под главната снимка!
Хосе Кура пристига в България, за да застане на диригентския пулт на внушителния спектакъл „Риголето“ на 17 декември в Зала 1 на НДК. Постановката е на Държавна опера – Стара Загора и ще открие Новогодишния музикален фестивал на НДК. Продукцията, която ще бъде представена за първи път на софийска сцена, е една от най-вълнуващите премиери на най-стария извънстоличен оперен театър, с което се отбелязва неговия 100-годишен юбилей.
Преди това световноизвестният диригент, тенор и композитор направи майсторски клас в Националната музикална академия. "Единственият начин да успееш в живота е да погледнеш вътре в себе си и да видиш какво можеш да сложиш на масата. Защото ако сложиш същата храна, която всеки слага, тогава е много трудно хората да те забележат. Сега с интернет всеки те вижда още на другия ден. Това е хубаво, но има и опасна страна. Вярваш, че си някой, преди да си дал качествения продукт. Затова внимавайте да не станете известни, преди да сте станали достатъчно добри.", сподели за най-големия риск пред младите таланти маестро Хосе Кура, цитиран от БНТ.