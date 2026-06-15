Спечелете билети за концерта "Росен Гергов и синове" с Плевенска филхармония в София!

На 16 юни от 19.00 ч. в Зала "България" ще се проведе концертът “Росен Гергов и синове" с Плевенска филхармония. Билети за концерта се продават на касата на зала „България“ и онлайн в мрежата на Ивентим.

Спечелете билети за събитието, като отговорите на въпроса:

На кого от изброените композитори от концерта „Росен Гергов и синове“ светът отбелязва юбилей ?

А – Лудвиг ван Бетовен

Б – Дмитрий Шостакович

В – Мануел де Файя

Попълнете данните във формата за участие и правилния отговор!

Краен срок за участие: 16 юни, вторник, 09.30ч. сутринта българско време.

Жребият ще бъде изтеглен на 16 юни, вторник, от 10.30ч. в предаването "Сутрешно кафе" с Георги Митов-Геми.