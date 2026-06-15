"Росен Гергов & синове" се завръща на софийска сцена

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с маестро Росен Гергов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 16 юни от 19.00 ч. в Зала "България" ще се проведе концертът “Росен Гергов и синове" с Плевенска филхармония. Събитието е част от 57-ия МФ "Софийски музикални седмици". Билети за концерта се продават на касата на зала „България“ и онлайн в мрежата на Ивентим.

Солисти: Лео Гергов - пиано, Рей Гергов - виолончело, Кай Гергов - цигулка, Диригент: маестро Росен Гергов

В програмата:

Лудвиг ван Бетовен - Концерт за пиано и оркестър, солист Лео Гергов

Дмитрий Шостакович - Концерт за виолончело и оркестър, солист Рей Гергов

Мануел де Файя - "Танц на огъня" из балета "Любовна магия" /150 г. от рождението на композитора/

Йоханес Брамс - Концерт за цигулка и оркестър, солист Кай Гергов