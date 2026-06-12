Спечелете билети за концерта “Капризите на фантазията” на 15 юни!

На 15 юни от 19.00 ч. в Камерна зала "България" ще се проведе концертът “Капризите на фантазията” с участието на Йосиф Радионов – цигулка и Зорница Радионова – пиано. Ще бъде представен и техен компактдиск. Билети за концерта се продават на касата на зала „България“ и онлайн в мрежата на Ивентим.

Спечелете билети за събитието, като отговорите на въпроса:

От колко време съществува дуото Йосиф и Зорница Радионови?

А – повече от 20 години

Б - повече от 25 години

В- повече от 30 години

Попълнете данните във формата за участие и правилния отговор!

Краен срок за участие: 15 юни, понеделник, 09.30ч. сутринта българско време.

Жребият ще бъде изтеглен на 15 юни, понеделник, от 10.30ч. в предаването "Сутрешно кафе" с Георги Митов-Геми.