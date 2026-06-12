Йосиф и Зорница Радионови представят “Капризите на фантазията” на 15 юни в София

На 15 юни от 19.00 ч. в Камерна зала "България" ще се проведе концертът “Капризите на фантазията” с участието на Йосиф Радионов – цигулка и Зорница Радионова – пиано. Ще бъде представен и техен компактдиск.

В програмата:

1. Г.Ф.Телеман -Фантазия № 4 за соло цигулка в ре мажор

2. П.Локатели - Капричии № 17 и 18 за соло цигулка в сол мажор

3. Й.С.Бах - Хроматична фантазия (преработка за соло виола от Золтан Кодай)

4. Р.Шуман - из "Приказни картини" за цлвиола и пиано

5. Н.Паганини - Капричио №20

6 .П.Христосков - Капричио №6 из оп.1

7. П.де Сарасате - Баски каприз

8. Фриц Крайслер - Виенска фантазиета

Международният фестивал "Софийски музикални седмици" се реализира с финансовата подкрепа на Столичната община - Календар на културните събития през 2026 г.

Съорганизатори: Столична община, Министерство на културата, Софийска филхармония

Проектът се осъществява с подкрепата на Национален фонд "Култура", Столична община, Министерство на културата.

Билети на касите на зала „България“, както и чрез Eventim.bg и kupibileti.bg

Намаления на касата на зала „България“ за пенсионери, студенти и учащи. Намаления на касата на зала „България“ за пенсионери, студенти и учащи.

Повече за инструменталистите:

Проф. Йосиф Радионов е сред най-изтъкнатите български цигулари с международно признание. Лауреат на престижни национални и международни конкурси, той е дългогодишен концертмайстор на Софийската филхармония и уважаван преподавател в Националната музикална академия. Като солист и камерен изпълнител е концертирал на престижни сцени в Европа, Азия, Съединените щати и Южна Африка. Известен със своя топъл, чист тон и изящна интерпретация, Йосиф Радионов завладява публиката с дълбока музикалност и артистична чувствителност.

Зорница Радионова е завършила НМА „Панчо Владигеров“ в класа на проф. Лили Атанасова. Лауреат е на конкурса „Панчо Владигеров“ (1995) в Шумен, на който е отличена със специалната награда за най-добро изпълнение на Трети клавирен концерт от Владигеров. Соловият ѝ репертоар включва произведения от Шопен, Брамс, Чайковски, Равел, Владигеров и др. Реализирала е множество солови записи в БНР и БНТ, както и компактдискове със съвременна българска и немска музика. Като дуо с Йосиф Радионов има осъществени няколко компактдиска с разнообразен репертоар, както и участия в множество концертни рецитали у нас и повечето европейски страни, САЩ, Турция, Русия и Южна Африка.

Освен активно концертиращ пианист, Зорница Радионова е и педагог в НМА „Проф. Панчо Владигеров“.

Дуото, което повече от 25 години се изявява на сцената, многократно участва и в Международния фестивал „Софийски музикални седмици“.