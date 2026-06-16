Как да спечелите билети за вокалния рецитал на Алек Аведисян и Дориана Чакърова?

На 17 юни от 19.00 ч. в Камерна зала "България" ще се проведе вокален рецитал на баритона Алек Аведисян и пианистката Дориана Чакърова. Билети за концерта се продават на касата на зала „България“ и онлайн

Спечелете билети за събитието, като отговорите на въпроса:

На кой от изброените международни конкурси Алек Аведисян не е бил лауреат?

А – „Елена Николай”

Б – „Панчо Владигеров”

В – „Кралица Елизабет”

Попълнете данните във формата за участие и правилния отговор!

Краен срок за участие: 17 юни, сряда, 09.30ч. сутринта българско време.

Жребият ще бъде изтеглен на 17 юни, сряда, от 10.30ч. в предаването "Сутрешно кафе" с Георги Митов-Геми.