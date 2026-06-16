Баритонът Алек Аведисян и пианистката Дориана Чакърова изкушават публиката с вокален рецитал в София

На 17 юни от 19.00ч. в Камерна зала "България" ще се проведе вокален рецитал на баритона Алек Аведисян и пианистката Дориана Чакърова. Събитието е част от афиша на 57-ото издание на МФ "Софийски музикални седмици". В програмата ще прозвучат произведения на Вебер, Шуман, Мануел де Файя и Бритън. Билетите са в продажба на касите на зала „България“, както и чрез Eventim.bg и kupibileti.bg . Намаления на касата на зала „България“ за пенсионери, студенти и учащи. ще се проведе вокален рецитал на. Събитието е част от афиша на 57-ото издание на МФ "Софийски музикални седмици". В програмата ще прозвучат произведения на Вебер, Шуман, Мануел де Файя и Бритън.

Вокалното изкуство е сред акцентите на фестивала, който и тази година представя впечатляваща палитра от оперни спектакли, вокални рецитали и камерни проекти с участието на изявени български и международни артисти. Алек Аведисян и Дориана Чакърова се радват на успешна международна кариера и са сред най-ярките български музиканти на световната сцена.

Алек Аведисян е сред утвърдените български оперни артисти с международна кариера. Още като студент в Националната музикална академия в София печели първи награди на международните конкурси „Елена Николай” и „Панчо Владигеров”, както и Трета награда в конкурса на „Театро лирико спериментале” в Сполето, Италия. По-късно специализира и работи с имена като Александрина Милчева, Красимира Стоянова и Кири Те Канава.

От 2016 г. е солист на Тиролски държавен театър, където изгражда впечатляващ репертоар с водещи баритонови роли. Гастролира на престижни сцени в България, Франция, Германия, Италия и Швеция, работейки с изявени диригенти и режисьори от европейската оперна сцена.

Носител е на наградата Кристална лира за млад изпълнител, а последните му участия включват продукции в Есен и Инсбрук, както и концерт със Софийска филхармония.

Дориана Чакърова е международно утвърдена пианистка и една от най-ярките личности в областта на художествената песен. Носителка е на отличия от множество конкурси и е реализирала до момента петнадесет компактдиска, отличени с престижни награди. Участва и в телевизионни продукции, включително за АРТЕ. Като съпроводителка и камерна музикантка тя има успешни изяви в Берлин, Виена, Любляна, Франкфурт, Оксфорд, Цюрих, Щутгарт, Хановер, Варна, Фрайбург, Лугано и Байройт, както и на Хайделбергер Фрюлинг, Франкфуртската опера, Оксфордския фестивал на художествената песен, Дрезденските музикални празници, Музикферайн Виена, Щатсопера Берлин, фестивала на художествената песен в Зинделфинген, Музикфест Бремен, Моцартфест Вюрцбург, Лаузитц фестивал и Шубертиада Барселона. Тя е преподавател в Музикалната академия в Щутгарт и артистичен директор на Поемус, фестивал за художествена песен.