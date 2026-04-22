Звездната пианистка Донка Ангъчева пристига за концерт във Враца на 23 април под диригентската палка на Христо Павлов

23 април от 19.00ч., Градска концертна зала Враца

Публикувано на 22.04.2026

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с пианистката Донка Ангъчева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Много се радвам, че отново ще музицирам във Враца с моя най-любим оркестър – Симфониета Враца и Маестро Христо Павлов. Тази година ни предстоят няколко срещи на сцената, в които заедно ще творим, ще създаваме магически моменти и ще споделяме прекрасна музика с публиката.“ сподели звездната пианистка Донка Ангъчева, дни преди пристигането си в България.

Първо врачанската публика ще има възможност да чуе пианистката Донка Ангъчева, артист на световния клавирен бранд „Бьозендорфер“, заедно със Симфониета-Враца и маестро Павлов на 23.04 от 19.00ч. в градската зала.

Следващият съвместен концерт на Симфониета-Враца с диригент Христо Павлов и звездната пианистка Донка Ангъчева ще бъде в прочутата Концертхаус, Виена - „Гала на българската култура и музика“ на 24 май от 19.00ч.

Концертът под надслов „Пианисти-композитори“ на 23 април във Враца е специален акцент в юбилейната програма на 40-тия Международен младежки музикален форум.

В програмата: С. Рахманинов – Симфонична поема „Островът на мъртвите“ (премиера за гр. Враца), оп. 29; В. Моцарт – Концерт № 23 за пиано и оркестър в ла мажор, К. 488; Й. Щраус (син) – Увертюра към оперетата „Цигански барон“; Ф. Лист – Симфонична поема „Прелюдии“.

Двата тематични цикъла на Симфониета-Враца – Симфонична поема & 200 години Йохан Щраус (син) ще се срещат в една концертна програма. Към тях се присъединява още един вдъхновяващ повод: 270-годишнината на Моцарт. Със своите велики поеми Рахманинов и Лист претворяват в уникални звукови платна вечната тема за смъртта и живота. Между тях слънчевата музика на Моцарт окриля душите с прелестно красивите си мелодии, а Щраус добавя волната циганска страст към земните радости. Великите пианисти и импровизатори от три съседни века и Кралят на валса ще дарят на публиката неповторима палитра от дълбоки музикални преживявания.

Билетите за концерта във Враца на 23 април от 19.00ч. са в продажба на касата в "Гъбката" до х-л "Хемус“, тел. 0895702624, 0876113545. За всички почитатели извън Враца, концертът ще се излъчва в платформата „7Артс“.

Австрийската концертна пианистка с български корени Донка Ангъчева получава своята магистърска степен в Университета за музика и сценични изкуства във Виена при легендарния професор Heinz Medjimorec. След това продължава обучението си в престижния Queen Elisabeth College of Music в Брюксел при прочутия Artemis Quartett.

Като носител на множество награди от международни конкурси, Донка Ангъчева излиза на сцената само на петгодишна възраст. На десет години прави своя дебют като солистка с Пловдивската филхармония.

Като утвърдена интерпретаторка на Шопен и Лист, Донка Ангъчева демонстрира своето майсторство и дълбока почит към тези композитори както като завладяваща солистка, така и като изтънчен камерен музикант и партньор на симфонични оркестри. Тя е работила и концертирала с членове на Виенските филхармоници, Bayreuther Kammerorchester, Quito Symphonics, VogtlandSymphonikern, Tiroler Symphonic Winds, Пловдивската филхармония и редица други оркестри. Тези международни сътрудничества ѝ носят висока професионална оценка и допринасят за непрекъснатото развитие на интерпретаторската ѝ зрялост.

Изнасяла е концерти на престижни световни сцени: в Goldenen Saal на Wiener Musikverein, Wiener Konzerthaus, Lisztzentrum Raiding, Tonhalle Zürich, както и в концертните зали на Olten, Madrid, Málaga, Brussels (Flagey), София (зала „България“), Thessaloniki, Menton, Montpellier и Quito. С триото Trio D’Ante печели възторга както на публиката, така и на критиката.

През 2019 г. Донка Ангъчева е приета в престижния артистичен кръг Bösendorfer Artists, редом с имена като Sir András Schiff, Christoph Eschenbach и Rudolf Buchbinder. В същата година получава наградата на art-st-urban classics (Швейцария) и концертира заедно с членове на Виенските филхармоници в Златната зала на Wiener Musikverein, за което е удостоена с Golden Spring Award. Дискографията ѝ включва девет компактдиска, издадени от лейбъли като Naxos, Ars Produktion, Gramola и Hitsquad Records, които демонстрират впечатляващия ѝ стилов диапазон и художествена многопластовост.

Донка Ангъчева редовно е канена като член на жури на международни конкурси. Наред с активната си концертна кариера, тя има и богата педагогическа дейност като преподавател във Vienna Conservatory, където повече от осем години подкрепя развитието на млади пианисти. Провеждала е майсторски класове във Franz-Liszt-Universität für Musik в Кито, Conservatorio Superior в Малага, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Art St. Urban Classics (Швейцария), както и на Malta International Music Festival.

През 2023 г. австрийското списание „Look“ я отличава като Жена на годината.

Тя е основател на артистичната инициатива „Die Kunst in Österreich lebt weiter“. Българският културен журналист и продуцент Георги Тошев посвещава на нейното творчество документалния филм „Appassionata“, който има своята българска премиера през 2024 г. на престижния Sofia International Music Festival.

От октомври 2025 г. Донка Ангъчева е куратор на реномирания концертен цикъл „Bösendorfer Klavierwelten“ („Клавирните светове на Bösendorfer“) в Stadttheater Wiener Neustadt. От ноември 2025 г. е избрана за президент на International Chopin Society in Vienna („Международното Шопен общество – Виена“). На 30 септември 2025 г. нейният изключителен художествен принос и отдаденост към културата са удостоени от Република Австрия с едно от най-високите отличия – Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich („Златен почетен знак за заслуги към Република Австрия“).

 

