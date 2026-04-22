Звездната пианистка Донка Ангъчева пристига за концерт във Враца на 23 април под диригентската палка на Христо Павлов

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с пианистката Донка Ангъчева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

“Много се радвам, че отново ще музицирам във Враца с моя най-любим оркестър – Симфониета Враца и Маестро Христо Павлов. Тази година ни предстоят няколко срещи на сцената, в които заедно ще творим, ще създаваме магически моменти и ще споделяме прекрасна музика с публиката.“ сподели звездната пианистка Донка Ангъчева, дни преди пристигането си в България.

Първо врачанската публика ще има възможност да чуе пианистката Донка Ангъчева, артист на световния клавирен бранд „Бьозендорфер“, заедно със Симфониета-Враца и маестро Павлов на 23.04 от 19.00ч. в градската зала.

Следващият съвместен концерт на Симфониета-Враца с диригент Христо Павлов и звездната пианистка Донка Ангъчева ще бъде в прочутата Концертхаус, Виена - „Гала на българската култура и музика“ на 24 май от 19.00ч.

Концертът под надслов „Пианисти-композитори“ на 23 април във Враца е специален акцент в юбилейната програма на 40-тия Международен младежки музикален форум.

В програмата: С. Рахманинов – Симфонична поема „Островът на мъртвите“ (премиера за гр. Враца), оп. 29; В. Моцарт – Концерт № 23 за пиано и оркестър в ла мажор, К. 488; Й. Щраус (син) – Увертюра към оперетата „Цигански барон“; Ф. Лист – Симфонична поема „Прелюдии“.

Двата тематични цикъла на Симфониета-Враца – Симфонична поема & 200 години Йохан Щраус (син) ще се срещат в една концертна програма. Към тях се присъединява още един вдъхновяващ повод: 270-годишнината на Моцарт. Със своите велики поеми Рахманинов и Лист претворяват в уникални звукови платна вечната тема за смъртта и живота. Между тях слънчевата музика на Моцарт окриля душите с прелестно красивите си мелодии, а Щраус добавя волната циганска страст към земните радости. Великите пианисти и импровизатори от три съседни века и Кралят на валса ще дарят на публиката неповторима палитра от дълбоки музикални преживявания.

Билетите за концерта във Враца на 23 април от 19.00ч. са в продажба на касата в "Гъбката" до х-л "Хемус“, тел. 0895702624, 0876113545. За всички почитатели извън Враца, концертът ще се излъчва в платформата „7Артс“.

Австрийската концертна пианистка с български корени Донка Ангъчева получава своята магистърска степен в Университета за музика и сценични изкуства във Виена при легендарния професор Heinz Medjimorec. След това продължава обучението си в престижния Queen Elisabeth College of Music в Брюксел при прочутия Artemis Quartett.

Като носител на множество награди от международни конкурси, Донка Ангъчева излиза на сцената само на петгодишна възраст. На десет години прави своя дебют като солистка с Пловдивската филхармония.

Като утвърдена интерпретаторка на Шопен и Лист, Донка Ангъчева демонстрира своето майсторство и дълбока почит към тези композитори както като завладяваща солистка, така и като изтънчен камерен музикант и партньор на симфонични оркестри. Тя е работила и концертирала с членове на Виенските филхармоници, Bayreuther Kammerorchester, Quito Symphonics, VogtlandSymphonikern, Tiroler Symphonic Winds, Пловдивската филхармония и редица други оркестри. Тези международни сътрудничества ѝ носят висока професионална оценка и допринасят за непрекъснатото развитие на интерпретаторската ѝ зрялост.

Изнасяла е концерти на престижни световни сцени: в Goldenen Saal на Wiener Musikverein, Wiener Konzerthaus, Lisztzentrum Raiding, Tonhalle Zürich, както и в концертните зали на Olten, Madrid, Málaga, Brussels (Flagey), София (зала „България“), Thessaloniki, Menton, Montpellier и Quito. С триото Trio D’Ante печели възторга както на публиката, така и на критиката.

През 2019 г. Донка Ангъчева е приета в престижния артистичен кръг Bösendorfer Artists, редом с имена като Sir András Schiff, Christoph Eschenbach и Rudolf Buchbinder. В същата година получава наградата на art-st-urban classics (Швейцария) и концертира заедно с членове на Виенските филхармоници в Златната зала на Wiener Musikverein, за което е удостоена с Golden Spring Award. Дискографията ѝ включва девет компактдиска, издадени от лейбъли като Naxos, Ars Produktion, Gramola и Hitsquad Records, които демонстрират впечатляващия ѝ стилов диапазон и художествена многопластовост.

Донка Ангъчева редовно е канена като член на жури на международни конкурси. Наред с активната си концертна кариера, тя има и богата педагогическа дейност като преподавател във Vienna Conservatory, където повече от осем години подкрепя развитието на млади пианисти. Провеждала е майсторски класове във Franz-Liszt-Universität für Musik в Кито, Conservatorio Superior в Малага, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Art St. Urban Classics (Швейцария), както и на Malta International Music Festival.

През 2023 г. австрийското списание „Look“ я отличава като Жена на годината.

Тя е основател на артистичната инициатива „Die Kunst in Österreich lebt weiter“. Българският културен журналист и продуцент Георги Тошев посвещава на нейното творчество документалния филм „Appassionata“, който има своята българска премиера през 2024 г. на престижния Sofia International Music Festival.

От октомври 2025 г. Донка Ангъчева е куратор на реномирания концертен цикъл „Bösendorfer Klavierwelten“ („Клавирните светове на Bösendorfer“) в Stadttheater Wiener Neustadt. От ноември 2025 г. е избрана за президент на International Chopin Society in Vienna („Международното Шопен общество – Виена“). На 30 септември 2025 г. нейният изключителен художествен принос и отдаденост към културата са удостоени от Република Австрия с едно от най-високите отличия – Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich („Златен почетен знак за заслуги към Република Австрия“).