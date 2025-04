Звездите в „The Night of Musicals“ Янина Вилхалм и Мартин Маркерт: "Елате да видите най-доброто от света на мюзикъла!"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Янина Вилхалм и Мартин Маркерт от The Night of Musicals /превод: Иван Кюркчиев/, разположено в звуковия файл:

„The Night of Musicals“ продължава националното турне. След концерта в Пловдив (23 април, Зала „Сила“) и в София (зала 1 на НДК) спектакълът ще завладее сцените в Габрово (25 април, Спортна зала „Орловец“), Русе (26 април, Арена Русе), Бургас (27 април, Културен дом НХК - разпродадени билети!), Варна (28 април, ДКС), Велико Търново (29 април, ДКС „Васил Левски“) и Добрич (30 април, Драматичен театър „Йордан Йовков“).

Над два часа музикална магия

„The Night of Musicals“ е една от най-успешните музикални гали в света, която повече от 20 години покорява публиката с брилянтни изпълнения и впечатляващи спектакли. Грандиозното шоу със звездни солисти на музикалната сцена е развълнувало над два милиона зрители, превръщайки се в истински феномен.

Публиката ще се наслади на изпълнения на международни музикални звезди, които ще представят най-емблематичните хитове от световните мюзикъли. Сред тях са Fawn Arnold, Nikolett Füredi, Alexander Diepold, Jasmin Madwar, Martin Markert, Christian Schöne, Kathy Krause, Denise Jastraunig, Dale Tracy, Stefan Poslovski, Alexander Kerbst и много други, които вече са покорили сърцата на зрителите в предишни издания на спектакъла.

Тази уникална продукция ще предложи на зрителите над два часа музикална и сценична магия, представена от звездни солисти, които ще изпълнят най-емблематичните хитове от световните мюзикъли.

Феерия от музика, танц и впечатляващи изпълнения

Публиката ще се наслади на незабравимо пътешествие през света на международния мюзикъл. Сред акцентите на шоуто ще бъдат песни от „Мулен Руж“, „Най-великият шоумен“ и „Замръзналото кралство“, както и вечните класики „Фантомът от операта“, „Котки“, „Цар Лъв“, „Mamma Mia“, „Брилянтин“ и много други.

Изпълненията ще бъдат съчетани с впечатляваща сценография, изискано осветление и ефектни костюми, които ще потопят зрителите в автентичната атмосфера на Бродуей и Уест Енд.

През последните 25 години „The Night of Musicals“ е спечелил сърцата на над три милиона зрители по света, превръщайки се в едно от най-грандиозните музикални събития. Сега, по случай юбилейното си турне, този спектакъл идва в България, за да предложи незабравими емоции, динамични хореографии и най-обичаните мелодии от световните сцени.

Билетите вече са в продажба онлайн в сайта на Eventim.bg, както и на касите на залите.