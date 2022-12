Звезден ансамбъл от музиканти възражда прочутите “Концерти на възглавници” за благотворителна кауза

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Радостина Узунова с пианистката и създател на "Концерти на възглавници" Венета Нейнска, ректора на НМА проф. д-р Сава Димитров и Мариела Цекова от фондация "За доброто", разположено в звуковия файл!

След тригодишно прекъсване, прочутите “КОНЦЕРТИ НА ВЪЗГЛАВНИЦИ” за семейства с малки деца се завръщат на 18 декември 2022г. от 11.00ч. в Концертната зала на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Поводът е благотворителна кауза - създаване на детска библиотека в с. Ясен, Плевенско, в която ще бъдат вложени всички постъпления от инициативата. В събитието се включват напълно безвъзмездно редица организации и международни солисти от световна величина. Изключителен музикален ансамбъл ще изпълни прочутата сюита „Карнавал на животните“ от Камий Сен-Санс, а всички най-малки и вече пораснали почитатели на музикалното изкуство са поканени да посетят празничното събитие, маскирани като любимите си животни.

ЗВЕЗДНИ МУЗИКАНТИ: Солист в музикалната програма ще бъде талантливият македонски пианист Симон Тръпчески, концертирал с над сто оркестъра на четири континента, сред които такива от ранга на Лондонския Симфоничен Оркестър и Нюйоркската филхармония. Негов партньор на втория роял ще бъде една от най-обичаните български пианистки, създателят на “Концерти на възглавници”, Венета Нейнска. Изключителна чест и гордост за проекта е участието на главния диригент на Симфоничния оркестър на Българското Национално Радио Маестро Марк Кадин. Концертмайстор на забележителния ансамбъл ще бъде виртуозният цигулар Стоимен Пеев. В звездния ансамбъл ще се включат още цигуларят Евгени Николов, който е част от престижния камерен състав “Софийски солисти”, виолистката Евгения Бааджиева-Димова, помощник-водач в Симфоничния Оркестър на БНР, виолончелистката Кристиана Алипиева, концертмайстор в Оркестъра на Classic FM, както и брилянтният турски контрабасист Алп Туна Куртоглу. Флейтовата партия ще изпълни Гергана Иванова, помощник-водач в Софийска филхармония. '’Карнавал на животните” ще бъде изпълнен още от първия кларинетист на Оркестъра на Софийската опера Явор Добрев, както и Борис Будинов, който е тимпанист и помощник-водач в Оркестъра на БНР и част от Будапещенския фестивален оркестър, носител на наградата за “Оркестър на годината 2022“ на списание “Грамофон”.

КОМПОЗИТОРЪТ: Знаменитият френски композитор и пианист Камий Сен-Санс е продуктивен и деен музикант от XIX век. Отличава се с ясен стил, съвършена композиционна техника и изящество в хармонията. Неговата сюита „Карнавал на животните“ има четиринадесет части - за две пиана, струнен квинтет, флейта, кларинет и ксилофон, създадена през 1886 година като подарък и своеобразна шега към най-близките приятели на композитора. Той я създава за няколко дни като хумористично произведение и оригинален музикален пъзел от стари френски мотиви и композиторски решения на автора. Различните герои са животни: лъвове, костенурки, слонове, кокошки, кенгура, а сред по-необичайните са и двама… пианисти! По изрично желание на композитора, музикалната фантазия започва да се изпълнява след края на живота му, като шеговитата творба става едно от неговите най-успешни и популярни произведения.

Благотворителното събитие се осъществява благодарение на обединените усилия и щедрост на редица организации, водеща сред които е Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", чрез безусловната подкрепа, безвъзмездно домакинство и изключителна съпричастност на нейния настоящ ректор, проф. д-р Сава Димитров. В благородното начинание се включват още Национален Фонд “Култура”, частни компании, издателства, рекламни агенции и медии.

КАУЗАТА за създаване на детска библиотека в с. Ясен, Плевенско, е инициирана от Мариела Цекова, известна с проекта “Светулка” за реконструиране на детски отделения в различни български болници, както и с огромния си принос във фондацията #ЗаДоброто, които и до ден днешен правят и невъзможното за подкрепата на украинските бежанци в България. Дядото и бабата на Мариела, Георги и Ненка Стефанови, са превърнали училището в с. Ясен в своя лична мисия и са преподавали в него цял живот. Днес там живеят 51 деца, които нямат своя библиотека, въпреки редица опити да бъде създадена такава. Мариела вече е стартирала успешно проекта за детска библиотека. Вижте повече за каузата тук: https://bit.ly/3OH1DAP

КОНЦЕРТИ НА ВЪЗГЛАВНИЦИ са първите семейни класически концерти за деца у нас, създадени, за да възпитат в децата любов към музиката по лесен, уютен и весел начин. Билети за благотворителния концерт на възглавници се предлагат в мрежата на Ивентим: https://bit.ly/3Bfhb9b или чрез дарение на минимална сума от 50.00лв. в страницата на кампанията. Повече информация е достъпна на: www.pillows.bg