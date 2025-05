Американска етномузиколожка представя "Звънтящият глас: музикалните светове на българското минало в истории и песни"

Your browser does not support the audio element. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с проф. Дона Бюканън от Университета на Илинойс и Виолета Радкова - управител на Фондация "Елизабет Костова", разположено в звуковия файл под главната снимка!

Най-красивите певчески гласове в България често са описвани като „камбанени“ — със силен, звънтящ резонанс. Но откъде произлиза този идеал? Как певците го възприемат, говорят за него и го постигат?

Каним ви на среща с американската етномузиколожка проф. Дона Бюканън от Университета на Илинойс, която в продължение на години провежда изследвания върху т.нар. „звънтящ български глас“. В разговор с музикантката и изследователка Изабел Сокол-Оксман, проф. Бюканън ще разкаже за легендарната сила на гласа-камбана — способността му да се слива с природата, да преодолява пространствени и духовни граници, да укротява или усилва силите на средата и да осъществява ритуално действие.

Разговорът ще се проведе на английски език, със симултанен превод на български.

След лекцията ще останем на музикална вълна с концерт на етно група „Армаган“. Разнородните ѝ членове се намират в една обща звукова територия чрез любовта си към фолклора, включително — но не само — към българската народна музика. В интерпретациите си на традиционни български и южнобалкански мелодии, „Армаган“ предлагат новаторска комбинация от инструменти и тембри. Група „Армаган“ са: Анна-София Менато – вокал, Изабел Сокол-Оксман – гъдулка, цигулка, вокал, Дамян Диас Мерлис – уд и Стю Иванов – ударни инструменти.

ВХОД СВОБОДЕН

Дона А. Бюканън е почетен професор по етномузикология в Университета на Илинойс в Урбана-Шампейн. Тя е специалист по музикалните традиции на Балканите, Русия и Евразия и автор на книгата "Performing Democracy: Bulgarian Music and Musicians in Transition" (Chicago, 2006). Научните ѝ интереси обхващат акустемология, кампанология, космология, постсоциалистически контексти и изследвания на звука. Сред настоящите ѝ проекти са предстоящата етнография "The Girl in the Bell: Cosmologies Ensounded in Bulgaria" и изследване, посветено на музиката и танцовите практики на българските арменци.

Изабел Сокол-Оксман посвещава живота си на изследване и изпълнение на традиционна музика, като надгражда подготовката по класическа цигулка с пътувания и обучения при местни музиканти по света. Съчетавайки етномузикологичен подход, страст към езиците и изследователски дух, тя изучава гъдулка, цигулка и вокални техники с преподаватели от АМТИИ – Пловдив, както и трансилванска танцова музика, средиземноморски модални системи (макам), джаз, рагтайм и стара градска музика. Живее в София и работи с изпълнители от фолклорната, алтернативната и експерименталната сцена в различни точки на Европа.

Събитието е част от програмата на 17-ото издание на международния литературен фестивал „СтолицаЛитература“ на тема „Изгубеният/Възвърнатият рай“. Програмата е интердисциплинарна и включва разговори, лекции, поетически четения, куиз, филмови прожекции, работилници по творческо писане, комуникация и ботаническа илюстрация.

Фестивал „СтолицаЛитература“ се реализира с подкрепата на Столична община и Фондация „Лоис Рот“ и в партньорство с Национален дворец на културата и литературен клуб „Перото“, Националния природонаучен музей при БАН, „Клуб на пътешественика“, „През 9 земи“, Институт „Отворено общество“ и книжарница „Махала“.

Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община и от 22-рия Салон на изкуствата на НДК.