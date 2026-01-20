В знак на протест Зубин Мета отмени изявите си с Израелската филхармония

В интервю за India Today по повод предстоящия си 90-ти рожден ден (който ще отбележи на 29 април), индийският диригент Зубин Мета обяви отмяната на всичките си планирани изпълнения с Израелската филхармония през 2026 г. като протест срещу „начина, по който г-н Нетаняху се справя с целия палестински въпрос“. Мета добави: „Надявам се (Нетаняху) да бъде победен на следващите избори, въпреки че това не изглежда вероятно, защото той има голямо мнозинство в парламента, съставено предимно от ултраортодоксални евреи.“

Зубин Мета има връзка с израелския оркестър от над половин век. През 1969 г. е назначен за негов музикален съветник, а осем години по-късно става негов главен диригент, позиция, която заема до 2019 г., когато предава факела на Лахав Шани.

По време на възпоменателното си турне по случай 90-ия си рожден ден, което ще се проведе в Испания през февруари следващата година, маестро Мета ще дирижира Западно-източния оркестър Диван, създаден от Даниел Баренбойм именно за да насърчи пространство за съвместно съществуване между арабски и израелски музиканти.