Зорница Иларионова - от "Вивалди завинаги" до "Софийски музикални седмици"

Очарователната българска цигуларка Зорница Иларионова ще участва в предстоящия спектакъл "Вивалди завинаги" на 24 май от 20.00ч на сцената на Античния театър в Пловдив. Това ще бъде премиера в Града на тепетата. С музикалния спектакъл на сценариста и режисьор Борис Радев се открива сезон 2023 на сцената на Античен Театър – Пловдив. Съпроводът е на Симфониета- Враца, а актьорите Стефан Къшев и Борис Николов изграждат музикалната и артистична рамка на постановката. Осигурени са покани за учителите в Пловдив, благодарение и на подкрепата на Община Пловдив, а на финала на музикалния спектакъл Борис Радев и екипът му ще изненадат присъстващите с химна на българската просвета – „Върви, народе възродени“.

На 27 и 28 май Зорница Иларионова ще проведе майсторски клас по цигулка в София.

На 20 юни от 19.00ч. в зала 6 на НДК Зорница Иларионова – цигулка, Виктор Теодосиев – валдхорна и Иля Овчинников - пиано , които изнесоха впечатляващ концерт “Пролетни фантазии” в Плевен, ще представят програмата и пред столичната публика. В рамките на 54-тото издание на Международния фестивал "Софийски музикални седмици" те ще изпълнят Четири прелюдии от Сергей Рахманинов, Соната за цигулка и пиано от Цезар Франк и Трио за пиано, цигулка и валдхорна от Йоханес Брамс.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с цигуларката Зорница Иларионова, разположено в звуковия файл под главната снимка!