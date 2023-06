Your browser does not support the audio element.

Чуйте интервюто на Георги Митов-Геми със Зорница Иларионова и Мартина Табакова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Зорница Иларионова и Мартина Табакова записаха нов албум в Италия с творби от Шуберт. Дискът ще се появи през юли под знака на On Classical. Студиото е в Пове дел Грапа, регион Венето, Италия, а продуцент е Алесандро Симонето.

Двете инструменталистки се подготвят за поредица от изяви. На 27 юни от 19.00ч. в зала „Биад“ в София ще прозвучат рядко изпълнявани произведения от полски композитори. Фредерик Шопен е бил на 18-годишна възраст, когато пише своето Клавирно трио в сол минор, оп.8. „По същото време композира и Рондо а ла краковяк, което оказва влияние в четвъртата част и типичния горд дух и нрав“, разкрива Мартина Табакова. „Подбрали сме и творба от Добжински, който е бил съученик на Шопен, а Клавирното трио на композитора от 20 век Артур Малавски има препратки към Третия клавирен концерт и Седмата соната на Прокофиев. Ще чуете и Рапсодия за клавирно трио от Ружицки с леко еврейски полъх“ Програмата ще бъде повторена на 30 юни в концертната зала „Катя Попова“ - Плевен в рамките на 70-тия юбилей на Плевенската филхармония.

Снимка: БИАД

Пред Зорница Иларионова предстои турне с Врачанска филхармония и Васил Петров през август и септември. Освен това, за трети път тя ще изнесе Майсторски клас в Академията в Гранада в рамките на Международния фестивал „Леонел Моралес“. За втори път ще бъде член на жури в Международния конкурс за цигулари „Мария Ереро“, насочен към млади музиканти до 22-годишна възраст, който ще се проведе на 11 и 12 юли 2023г. Цигуларите Кай Орлинов и Богомила Кръстева ще влязат в музикалната надпревара. „Пожелавам им да се върнат с най-високите отличия от конкурса“.

Преди броени дни Зорница Иларионова спечели високо признание от Lake Como Virtuoso Competition в Комо, Италия, като наградата за цигуларката ще изнесе рецитал на 23 септември 2023г. там. „Провежда се в 2 категории. Всички солисти от всички инструменти се състезават, като до финала достигнаха 37 кандидатите, а наградените с концерт са само петима. Щастлива съм да попадна в петицата наградени в конкурса и че ще имам шанса да свиря на такова място“, сподели развълнуваната Зорница Иларионова. За конкурса тя представя произведения от Паганини, Цезар Франк, Сибелиус, а на финала - Първия цигулков концерт на Виенявски