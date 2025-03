Зорница Иларионова и Мартина Табакова правят турне с "Шедьоври на Владигеров и Гершуин"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми със Зорница Иларионова и Мартина Табакова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

„ШЕДЬОВРИ ОТ ВЛАДИГЕРОВ И ГЕРШУИН" включва както емблематични, така и рядко изпълнявани творби за пиано и цигулка от композиторите Панчо Владигеров и Джордж Гершуин, представени от Мартина Табакова – пиано и Зорница Иларионова – цигулка.



В концерта ще прозвучат любими пиеси като Концертна фантазия „Порги и Бес" от Гершуин за цигулка и пиано в аранжимент на Игор Фролов,

Есенна елегия и Хумореска оп.15 от Владигеров за пиано, както и рядко изпълняваната, впечатляваща със своето майсторство и виртуозност пилотна творба на младия Владигеров - Соната за цигулка и пиано оп.1.



Концертното турне включва следните градове:



30 март КАЗАНЛЪК, 11:30, Исторически музей Искра

6 април ПЕРНИК, 11:00, Общински комплекс Дворец на Културата

16 април РАЗГРАД, 19:00, Зала "Филхармония"

17 април ГАБРОВО, 19:00, Художествена галерия "Христо Цокев"

29 май, ПОМОРИЕ, 19:00, Народно читалище "Просвета"



Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален Фонд "Култура".

Билетите са в продажба в системата на ЕpayoGo и касите на EasyPay