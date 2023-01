Зорница Иларионова и Мартина Табакова откриват годината със „Софийски солисти“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече в интервюто на Георги Митов-Геми с цигуларката Зорница Иларионова и пианистката Мартина Табакова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Зорница Иларионова и Мартина Табакова ще свирят в първия концерт за годината на „Софийски солисти“, който ще се проведе на 11 януари 2023г. (сряда) в Централния военен клуб в София от 19.00 ч. Концертът ще бъде с вход свободен за публиката. Диригент - Константин Добройков. В програмата ще прозвучат Вариации „Мойсей“ от Николо Паганини със солист Павела Занева, както и Концерт за цигулка, пиано и струнен оркестър от Феликс Менделсон Бартолди със солисти Зорница Иларионова и Мартина Табакова. Елитните музиканти от камерен ансамбъл „Софийски солисти“ са подготвили и Серенада за струнен оркестър от Пьотр Илич Чайковски.

На 13 януари 2023г. следва концерт по повод 145г. от рождението на Пейо Яворов в Чирпан с участието на клавирно трио - Мартина Табакова, Зорница Иларионова и Кристиян Чернев. През септември музикантите записаха Клавирно трио № 2 и Гранд дуо соната от Франц Шуберт по покана на италианския лейбъл OnClassical.

На 21 януари 2023г. по покана на българската общност Мартина Табакова и Kalki's Family, в която главни действащи лица са Костадин Георгиев - Калки и техният син - Теодор Георгиев на ударни инструменти ще изнесат концерт в "Bennohaus" в Мюнстер, Германия.

Месецът ще завърши с благотворителен концерт на 29 януари от 19.00ч. в Националното музикално училище "Любомир Пипков", в който ще вземат участие Зорница Иларионова, Мартина Табакова и Кристиян Чернев, както и изявени ученици на различни инструменти. Средствата ще бъдат предоставени на даровити деца, които да бъдат подпомогнати в творческия им път. Концертът е подкрепен от Национален фонд "Култура" и програмата "Творчески стипендии".

След това започва подготовката за концерта-спектакъл "60 обиколки около слънцето", в който също ще вземат участие талантливи деца от Музикалното училище в София. Събитието ще се проведе на 11 февруари в Сити Марк Арт център.