Зорница Иларионова и Лео де Мария представят общ дебютен албум в София

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми със Зорница Иларионова и Лео де Мария, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Цигуларката Зорница Иларионова и пианистът Лео де Мария създадоха първи общ проект. Той е озаглавен “Фантазия и танго”. Концертът ще се проведе на 8 февруари от 18.30ч. в Сити Марк Арт Център в София.

Това ще бъде дебютен албум, който излиза под знака на "Мусагена" и ще включва творби от Шуберт, Франк, Форе, Пиацола и Манчев (ново произведение, написано за дуото). Официалната премиера на албума се очаква да бъде през месец април 2026г. Зорница Иларионова и Лео де Мария ще представят новия звукозаписен проект и на поредица концерти в Европа.

"Концертът на 8 февруари ще бъде една лека загадка и покана към публиката за официалната премиера", коментира Зорница Иларионова. Тя успешно се утвърждава на голямата сцена като солист и камерен изпълнител с участията си в парижката зала „Гаво”, в студиата на Френското национално радио за емисията „Франс мюзик”, в концертната зала на академията „Санта Чечилия” в Рим (дебют през 2022), на сцена в Дубай в рамките на „Международния музикален фестивал и академия за класическа музика в Близкия Изток”. Гостува като солист на Софийската филхармония, оркестъра на Българско национално радио, камерния ансамбъл „Софийски солисти“, Калининградската филхармония, симфоничните оркестри на Измир и на Анталия, камерния оркестър на Башкент и др.

Като камерен изпълнител и със солови рецитали участва в програмите на международния фестивал „Encuentro de Santander” в Испания, Европейския музикален фестивал в София, международния фестивал в Teatro di Marcello – Рим, международния музикален фестивал „Мимас” в Прочида (европейска столица на културата за 2022), „Софийски музикални седмици”, Празници на изкуствата „Аполония” и много др.

Зорница Иларионова е възпитаник на Националното музикално училище „Любомир Пипков” в класа по цигулка на своята майка Благородна Танева. Продължава образованието си при проф. Захар Брон във Висшето училище за музика „Кралица София” в Мадрид, учи при проф. Марио Хосен в Нов български университет, специализира при проф. Павел Верников в Музикалната академия „Санта Чечилия” в Бергамо. Същевременно участва в майсторските класове на редица именити музиканти и педагози, като Огюстен Дюме, Михаела Мартин, Дора Шварцберг, Мидори, Юлиан Рахлин, Иври Гитлис и др.

Лауреат е на престижни международни конкурси и форуми в това число Международния конкурс „Изгряващи звезди” в Берлин, Международния конкурс за млади изпълнители „Манхатън” в Ню Йорк, Международния конкурс „Йохан Себастиан Бах” в Япония, конкурсите „Рудолф Баршай” в Санкт Петербург, „Рудолф Кройцер” в Белгия и за млади изпълнители в Комо, Италия. През 2014 на тържествена церемония в кралския дворец „Ел Пардо” в Мадрид е удостоена с награда за най-обещаващ млад цигулар в катедрата на проф. Захар Брон, връчена лично от Н.В. Кралица София.

Като лауреат от цигулковия конкурс на името на знаменитата турска цигуларка Суна Кан, който се провежда през три години в Анкара, Зорница Иларионова е поканена за член на жури (2022). Отличена е с „Кристална лира“ в категорията „млад изпълнител” (2015), „Златно перо” за принос към българската култура (2021), с награда за високи творчески постижения в областта на изкуството от Министерство на културата. Слушателите на Българското национално радио и на предаването „Алегро Виваче” я отличават с два приза от националната анкета „Музикант на годината” – за активна творческа дейност и за ансамбъл на годината с пианистката Мартина Табакова (2019). Провежда майсторски класове в Австрия, Испания, Турция, Сингапур и България.

Лео де Мария е роден в Мадрид през 1995 г. Той започва музикалното си образование на 11-годишна възраст. Учи във Факултета по музика и сценични изкуства на университета „Алфонсо Х ел Сабио“ под ръководството на маестро Леонел Моралес, а по-късно завършва магистърска степен при маестро Павел Гилилов в университета „Моцартеум“ в Залцбург. Следва докторантура по изпълнителски изкуства в Университета по музика и сценични изкуства Манхайм (Германия) под ръководството на маестро Рудолф Майстер (Konzertexamen).

Лео де Мария е носител на над 50 международни награди. Сред тях са първи награди на Международния конкурс за пиано UNISA в Претория (Южна Африка, FMCIM), Конкурса на град Ферол (Испания), Конкурса MozARTè (Германия), Голямата награда на Лион (Франция) и Националната награда Cultura Viva за художествено откровение за 2018 г. (Испания). Има и втори и трети награди от международни клавирни конкурси.

На 15-годишна възраст той изпълнява първия си концерт с оркестър – Концерт за пиано № 1 от Прокофиев – с Държавния симфоничен оркестър „Чукурова“ в Адана, Турция. Оттогава концертната му кариера го отвежда по целия свят. Бил е професор повече от пет години в университета „Алфонсо Х ел Сабио“ в Мадрид. По-късно основава Елитната клавирна академия „Моралес Ереро“ - проект, на който е изцяло отдаден като преподавател и директор.

Ежегодно е канен да води майсторски класове в училище „Хоткис“ „Лятни портали“ (Кънектикът, САЩ) и в Летната академия на университета „Моцартеум“ в Залцбург (Австрия). Участва и в Международния музикален фестивал и майсторски класове „Леонел Моралес и приятели“, където е и директор „Операции и логистика“.

В момента Лео де Мария е артистичен директор и главен изпълнителен директор на „Youth Piano Experience: Masterclass for Children and Teenagers“, който се провежда всеки юли в град Гранада, Испания.

Той е редовен гост-член на журито на международни конкурси като конкурса „Санта Чечилия“ (Порто, Португалия), Клавирния конкурс в памет на Исидор Баич (Нови Сад, Сърбия), конкурса „Мария Ереро“ (Гранада, Испания) и Конкурса на испанските композитори (Лас Росас, Испания).