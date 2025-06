Знаменитият Жорди Савал пред Classic FM: "Музиката не спира войни, а спасява души. Тя е диалог между културите"

Your browser does not support the audio element.

"Музиката не спира войни, а спасява души. Тя е диалог между културите". Това заяви пред Classic FM знаменитият Жорди Савал преди първото си гостуване в София. Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с Жорди Савал, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Смесвайки и представяйки на едно място голяма палитра от музикални жанрове, Фестивала CULTURAMA 2025 GARDEN OF SOUND ще се проведе в София.

Откриването е на 13 юни от 19:00ч. с Жорди Савал и Hespérion XXI – "LE NUOVE MUSICHE: La Révolution Baroque 1560-1660". Едно неповторимо бароково пътешествие с маестро Савал, който за първи път гостува в София! Мястото е Национален археологически музей при БАН - пл. „Атанас Буров“, София център, 1000 София. Входът е с билети, а за деца под 15 години - вход свободен.

Репертоарът на знаменития музикант Жорди Савал и неговия ХЕСПЕРИОН (Hespèrion XXI) включва, наред с други жанрове, музиката на сефардските евреи, кастилски романси, произведения от Златния век на Испания и Europa de les Nacions. Някои от най-известните им концертни програми са Les Cantigues de Santa Maria d’Alfons X El Savi, La Diàspora Sephardí, музиката на Йерусалим, Истанбул, Армения и Folías Criollas. Благодарение на изключителната работа на много музиканти и сътрудници, които са работили с ансамбъла през всичките тези години, Hespèrion XXI все още играе ключова роля във възстановяването и преоценката на музикалното наследство и има голям резонанс в целия свят. Групата има издадени над 60 компактдиска и изнася концерти по целия свят, като редовно се появява на големите международни фестивали за старинна музика.

„Жорди Савал е свидетелство за едно общо културно наследство с безкрайно разнообразие. Той е човек на нашето време.“ (The Guardian)

Жорди Савал е една от най-разнообразните музикални личности на своето поколение. Повече от петдесет години той спасява музикални съкровища от мрака на пренебрежението и забравата и ги връща, за да им се насладят всички. Неуморен изследовател на старата музика, той интерпретира и изпълнява репертоара и като гамбист, и като диригент. Дейността му като концертиращ изпълнител, преподавател, изследовател и създател на нови музикални и културни проекти го превръща във водеща фигура в преоценката на историческата музика. Заедно с Монсерат Фигерас основава ансамблите Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) и Le Concert des Nations (1989), с които изследва и създава свят на емоции и красота, споделян с милиони почитатели на старинната музика по света.

С ключовото си участие във филма на Ален Корно Tous les Matins du Monde (отличен с наградата „Сезар“ за най-добър саундтрак), с интензивната си концертна дейност (около 140 концерта годишно), с издаването на записи (6 записа годишно) и със създаването през 1998 г., заедно с Монсерат Фигерас, на собствена звукозаписна компания Alia Vox, Жорди Савал показва, че старата музика не трябва да бъде елитарна, а напротив, че тя привлича все по-широка и разнообразна публика от всички възрастови групи.

Жорди Савал е записал и издал повече от 230 диска, обхващащи репертоара на средновековната, ренесансовата, бароковата и класическата музика, със специален фокус върху латиноамериканското и средиземноморското музикално наследство, като е получил много награди и отличия, като Midem Classical Award, International Classical Music Award и Grammy Award. Концертните му програми превръщат музиката в инструмент за посредничество за постигане на разбирателство и мир между различни и понякога враждуващи народи и култури. В съответствие с това гостуващите артисти, които участват с неговите състави, включват арабски, израелски, турски, гръцки, арменски, афганистански, мексикански и северноамерикански музиканти. През 2008 г. Жорди Савал е назначен за посланик на Европейския съюз за междукултурен диалог и заедно с Монсерат Фигерас е обявен за „Артист на мира“ в рамките на програмата на ЮНЕСКО „Посланици на добра воля“.

Между 2020 и 2021 г., за да отбележи 250-годишнината от рождението на Лудвиг ван Бетховен, той дирижира пълните симфонии с Le Concert des Nations и ги записва в 2 диска, озаглавени Beethoven Révolution. Въздействието, което те оказват на световния пазар на звукозаписи, е определено като „чудо“ (Fanfare), а том II е отличен с наградата Schallplattenkritik за най-добър оркестров запис.

Плодотворната музикална кариера на Жорди Савал му носи най-високите национални и международни отличия, сред които почетни докторски степени от университетите в Евора (Португалия), Барселона (Каталуния), Лувен (Белгия) и Базел (Швейцария), орден „Кавалер на Почетния легион“ (Франция), музикалната награда „Преториус“, присъждана от Министерството на културата и науката на Долна Саксония, златния медал на Генералитета на Каталуния, наградата „Хелена Ваз да Силва“ и престижната награда „Леони Сонинг“, която се смята за Нобеловата награда в света на музиката. Тази година е избран за почетен член на Кралското филхармонично дружество, Кралската шведска музикална академия и la Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

HESPÈRION XXI

Най-важната стойност на древната музика се дължи на способността ѝ като универсален художествен език да предава чувства, емоции и идеи на предците, които и днес могат да завладеят съвременния слушател. С репертоар, който обхваща периода между Х и ХѴІІІ в., Hespèrion XXI непрекъснато търси нови допирни точки между Изтока и Запада, с ясно изразено желание за интеграция и за възстановяване на международното музикално наследство, особено това от Средиземноморския басейн и с връзки с Новия свят.

През 1974 г. Жорди Савал и Монсерат Фигерас, заедно с Лоренцо Алперт и Хопкинсън Смит, основават ансамбъла за старинна музика Hespèrion XX в Базел като начин за възстановяване и разпространение на богатия и завладяващ музикален репертоар отпреди XIX в. въз основа на исторически критерии и използване на оригинални инструменти. Името Hespèrion означава „жител на Хесперия“, което на старогръцки се отнася за двата най-западни полуострова в Европа: Иберийския и Италийския. Това е било и името, дадено на планетата Венера, която се появява на запад. В началото на XXI век Хесперион XX става известен като Хесперион XXI.

Днес Hespèrion XXI заема централно място в разбирането на музиката от периода между Средновековието и Барока. Техният труд за възстановяване на произведения, партитури, инструменти и непубликувани документи има двойна и неизчислима стойност. От една страна, техните стриктни изследвания предоставят нова информация и разбиране за историческите познания за периода, а от друга, изящните изпълнения дават възможност на хората свободно да се наслаждават на естетическата и духовна деликатност на произведенията от този период.

Още от самото начало Hespèrion XXI тръгва по ясно очертан новаторски и артистичен курс, който ще доведе до създаването на школа в областта на античната музика, защото те са възприемали и продължават да възприемат античната музика като експериментален музикален инструмент и с него търсят максимална красота и изразителност в своите изпълнения. Всеки музикант в областта на древната музика ще има ангажимент към оригиналния дух на всяко произведение и трябва да се научи да се свързва с него, като изучава композитора, инструментите от периода, самото произведение и обстоятелствата около него. Но като занаятчия в музикалното изкуство той е длъжен да взема и решения относно изпълняваното произведение: способността на музиканта да свързва миналото с настоящето и да свързва културата с нейното разпространение зависи от неговите умения, творчество и способност да предава емоции.