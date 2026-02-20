Издъхна най-великият белгийски посланик на оперното пеене Жозе ван Дам

Музикалната капела "Кралица Елизабет" обяви смъртта на Жозе ван Дам, считан за най-великия белгийски посланик на оперното пеене през миналия век. Баритонът е издъхнал на 85-годишна възраст. „Той почина спокойно, заобиколен от своите близки“, се казва в изявление на белгийското училище за класическа музика, където той беше преподавател в продължение на две десетилетия. „Светът губи легенда, която чрез своя гений беляза историята на операта през XX и XXI век“, става ясно от съобщението, цитирано от Ройтерс и БТА.

Роденият през 1940 г. в Иксел, Жозе ван Дам учи в Брюкселската консерватория. Дебютът му е бил в Парижката опера през 1961 г. в ролята на Дон Базилио в „Севилският бръснар“ от Росини. От парижката сцена той се премества в Гранд театър в Женева, след това в Дойче опер Берлин (по молба на диригента Лорин Маазел) и накрая в Брюксел („Ла Моне“). През тези години оперният артист се отличава предимно като интерпретатор на френския и Моцартовия репертоар, въпреки че демонстрира майсторството си и в творчеството на други композитори (Вагнер, Мусоргски, Верди и др.).

През 1968 г. дебютира на Залцбургския фестивал, където утвърждава присъствието си благодарение отчасти на сътрудничеството си с Херберт фон Караян, под чиято палка пее „Фигаро“ („Сватбата на Фигаро“), Голо („Пелеас и Мелизанда“) и Амфортас („Парсифал“). Караян дирижира и изпълненията с негово участие в Симфония № 9 на Бетовен и „Реквием“ на Моцарт. Обширната кариера на Жозе ван Дам включва участия в големи международни оперни театри, а така също и в световната премиера на „Свети Франциск от Асизи“ от Оливие Месиен през 1983 г., в която изпълнява главната роля. Той е и известен интерпретатор в областта на камерната музика.

Неговата богата и награждавана дискография включва „Парсифал“, „Дон Карлос“ и „Вълшебната флейта“ с диригент Херберт фон Караян; „Жена без тъга“ с Шолти; „Сватбата на Фигаро“ с Маринър; и „Дон Кихот“ („Масне“) с Пласон.

Ван Дам изиграва образа на Лепорело в екранизацията на операта „Дон Жуан“ на Джоузеф Лоузи от 1979 г. Публиката ще го запомни и като преподавател по оперно пеене в лентата The Music Teacher („Учителят по музика“) от 1988 г. на Жерар Корбио. Ван Дам пя и на погребенията на белгийския крал Бодуен и съпругата му кралица Фабиола, припомня Ройтерс.