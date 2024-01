"Повече за книгите" по Classic FM: Гостува ни един от кралете на френския криминален трилър Жером Лубри

Your browser does not support the audio element.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с Жером Лубри в превод на Иван Баталов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Жером Лубри е един от най-нашумелите млади френски писатели. Той гостува в България по повод „Нощ на четенето“, организирана от Френски институт и издателство „Ентусиаст“. През 2017 г. излиза дебютният му роман „Кучетата от Детройт", отличен с наградата Silver Plume Libre. Третият му хитов трилър „Тайните убежища" получава престижното отличие Prix Cognac за най-добър френскоезичен роман за 2019 г. Неговата нова завладяваща ума история носи заглавието „Глава 12" . Книгата разкрива болезнените спомени на двама приятели и ги връща в тяхното детство, белязано от мистериозно убийство. Написана като роман в романа, книгата е пропита с напрежение и ще накара и най-силното сърце да забие ускорено. През 2019 г. заглавието е отличено с наградата за най-добър трилър на френския литературен фестивал Mauves en noir.

Читателите се пренасят назад във времето към 1986г. Давид и Самюел са на дванайсет години и както всяко лято и сега прекарват една седмица от ваканцията си на брега на океана. Там те се запознават с Жули, момиче на тяхната възраст, и трите деца стават неразделни. Но тази година една сянка тегне над малкото курортно селище. Към края на почивката Жули изчезва.

Трийсет години по-късно Давид е станал известен писател, а Самюел – негов издател. През това време те нито веднъж не са споменали името на приятелката си от детинство. Но един ден всеки от тях получава странен плик. В него има загадъчен ръкопис, който разказва за събитията през онова трагично лято и внася съвсем нова светлина върху историята, която всички се опитват да забравят.

Романът „Глава 12" примамва читателите в спиралата на миналото, а там спомените са като призраци, чиито гласове ще им шепнат, някои дори ще им крещят, докато бъдат опитомени. Защото може би точно един призрак е ключът към всичко.

„Между миналото и бъдещето, детската безгрижност и дълбоко погребаните тайни, спазените и неспазените обещания, съспенсът е гарантиран", споделят от Librairie Dialogues. „Разказът е увлекателен, а интригата – умело заплетена."