Женският хор "Ваня Монева" ще пее на Канарските острови

В рамките на 42-рия международен музикален фестивал на Канарските острови Женският хор "Ваня Монева" предвижда поредица от концертни изяви - самостоятелни и заедно с невероятната канарска певица Олга Серпа - с традиционна българска и канарска музика, както и с творби, специално написани за хоровия състав. Концертите са в следната последователност:

21.01.2026г. - Гран Канария

22.01.2026г. - Тенерифе

24.01.2026г. - Ла Гомера

25.01.2026г. - Ла Палма

Това мултидисциплинарно събитие е резултат от сътрудничеството между две видни фигури в канарската култура: музиканта и промоутър Мануел Гонсалес и танцьора и носител на Националната награда за танц Даниел Абреу. Музика, танц и видео арт се съчетават в спектакъл, който изследва осем пространства: море, клисура, лаврови полета, пасати, мъгла, спирала, град и танцова зала. Сътрудничат си и Теди Баутиста, легендарен островен композитор и продуцент; Хирахи Афонсо, млад талант в танца; Олга Серпа, един от най-важните гласове в канарската народна музика; Феликс Моралес, мултиинструменталист и с участието на Женския хор "Ваня Монева".