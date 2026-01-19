„Жана д'Арк на кладата" от Артур Онегер – шедьовърът на музикалния модернизъм оживява след 40 години в зала „България"

На 29 януари Софийската филхармония пише нова страница в своята история. От 19:00 ч. в зала „България" националният оркестър ще представи за първи път едно от най-необичайните и впечатляващи произведения на ХХ век – ораторията „Жана д'Арк на кладата" от Артур Онегер по текст на Пол Клодел.

Създадена през 1935 г., творбата дебютира през 1938 г. в Базел под диригентството на Пол Захер. Премиерата очертава нов тип „мистериозно сценично действие", което стои на границата между оратория и театър. Българската ѝ история започва през 1984 г., когато в рамките на XV „Софийски музикални седмици" Пловдивската филхармония и диригентът Добрин Петков представят първото и единствено до момента българско изпълнение – концерт, запомнен с размаха и драматургичната си сила.

Днес, десетилетия по-късно, Софийската филхармония връща тази музикална легенда към живота. В ролята на Жана влиза театралната и филмова актриса Евелин Костова. Сопраното Мила Михова ще изпълни две роли – на Маргарита и на Дева Мария. В концерта участват още мецосопранът Петя Петрова, тенорът Ивайло Михайлов, басът Георги Бейков, както и четците Пламен Бейков, Даниел Ангелов и Петър Калчев, заедно с певците от Националния филхармоничен хор и Детския филхармоничен хор. Диригент е Владимир Кираджиев.

Ораторията на Онегер разгръща своята уникална вселена – единадесет картини, в които съдбата, мистерията и виденията се преплитат в драматичния разказ за последните мигове на Орлеанската дева. Произведението остава един от върховете в творчеството на Онегер и едно от най-въздействащите музикално-драматични свидетелства на европейския ХХ век. Музиката – едновременно сурова и сияйна, модерна и почти средновековно съзерцателна – превръща спектакъла в пътешествие, което надхвърля жанровите граници и оставя усещане за морална сила и човешка светлина – качества, които днес са по-необходими от всякога

Билети за впечатляващото събитие са налични на касите на зала „България" и в партньорската мрежа на Ивентим.