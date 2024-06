"Зелената седмица" по Classic FM - Доброволци поддържат биоразнообразието с безплатно раздаване на семена

Your browser does not support the audio element.

Доброволци поддържат биоразнообразието с безплатно раздаване на семена. Това прави Цветелина Илиева от Долни Дъбник, Плевенско. Тя живее екосъобразно и отглежда в градината си зеленчуци и над 100 вида цветя. Тя подарява семена от своите цветя и зеленчуци на всеки, който иска да ги засади и да направи България по-цветна.

Снимка: iStock

Как да отглеждаме правилно цветята си в градска среда? Какви са тънкостите за съхраняване на българските сортове и какви семена ще подаряват безплатно в доброволческата инициатива „Цветно с Цвети“? Отговорите - от идейния „двигател“ Цветелина Илиева и доброволеца Борян Янев в интервюто на Георги Митов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Снимка: iStock

Опазването на красотата на планетата означава и опазване на нейното биоразнообразие. ЕС и неговите държави членки са поели ангажимент да изведат биологичното разнообразие на пътя към възстановяване до 2030 г. Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. е крайъгълният камък на опазването на природата в ЕС и е ключов елемент от Европейския зелен пакт.

Основните действия, които трябва да бъдат изпълнени до 2030 г., включват: