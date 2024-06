"Зелената седмица" по Classic FM: Виена инвестира 223 милиона евро в трамвайна инфраструктура

Your browser does not support the audio element.

За да може и в бъдеще Виена да остане най-добрият град за живеене в света, транспортното предприятие "Виенски линии" инвестира в инфраструктурата и подготвя надеждна мрежа за обществен транспорт на бъдещето. Това съобщават от Община Виена - Международни офиси - София, част от мрежата за международни връзки на Община Виена.

Австрийската столица е с много добре развита трамвайна мрежа - шестата по дължина в света. През 2023 г. виенските трамваи са изминали около 38 милиона километра, което отговаря на 950 обиколки на Земята. И това естествено оставя отпечатък върху релсите. Общинското предприятие "Виенски линии" изгражда и управлява мрежата от метро, автобуси и трамваи в града и се грижи за възможно най-бързото придвижване на 2,6 млн. пътници на ден, а така също и за сигурността и комфорта по време на пътуването им. Общата дължина на релсовия път е 672 км, което съответства приблизително на разстоянието между Виена и Флоренция по права линия. Трамвайната инфраструктура включва и 1900 стрелки и 3900 спирки, които също изискват подходяща поддръжка и обновяване.

Снимка: © Marina Mohr

Тази година Виена ще инвестира 233 милиона евро в модерна инфраструктура, като акцентът е върху обновяването на трамвайната инфраструктура на града. Модернизацията на трамвайните линии означава бързи и тихи трамваи, удобно и безопасно пътуване, без шум и вибрации. Мащабната кампания включва модернизация на релси, спирки, тунели и мостове. Обновяването на трамвайните трасета ще става поетапно. Ремонтни дейности ще се извършват на около 100 места по трамайните трасета. Предвижда се през тази и следващата година да бъдат санирани 20 км релси и 100 стрелки. Няма да могат да се избегнат краткосрочни или дългосрочни ограничения, но строителните работи ще се извършват предимно извън работно време или така, че да не пречат на пътниците. Два странични ефекта от планираната модернизация са запазването на работните места в региона и подобряването на климатичните условия. Преместването на релсите ще освободи място за двупосочни велоалеи, повече зелени площи и новозасадени дървета.

Снимка: © Wiener Linien

Годишно трамвайният транспорт във Виена се ползва от 300 милиона пътници, което го поставя на второ място по предпочитание след метрото, което е с 440 милиона пътници. Двата вида транспорт не само, че не се конкурират, но и си сътрудничат. Трамваите във Виена се движат между 4.30 сутринта и 1.30 през нощта. След този час има автобуси и нощно метро в събота и неделя. Трамваите са от различни поколения, като най-старите се подменят поетапно. Предвижда се до 2027 постепенно да се обнови целият подвижен състав.