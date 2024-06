„Зелената седмица“ по Classic FM - Доц.Теодора Ханджиева-Дърленска: "Трябва да се грижим устойчиво за здравето"

Your browser does not support the audio element.

"Устойчивата диета стана популярна през последните 5-10 години, защото изследователите се интересуват дали храните имат въглероден отпечатък. Установи се, че новата скандинавска диета, средиземноморския модел на хранене, са устойчиви. Използва се по-малко месо. Балканският модел на хранене, описан преди 20 години от акад. Чудомир Начев и доц.Светослав Ханджиев насочиха вниманието към научното общество, че нашето хранене е много близко до средиземноморския модел на хранене. Преди 100 години българинът не е консумирал толкова много месо, а зърнени култури и зеленчуци. Важен е приемът на мазнини от растителен произход, които са полезни". Това заяви в рамките на „Зелената седмица“ по Classic FM доц.Теодора Дърленска.

"В научната литература терминът "суперхрани" е мит. Ултрапреработените храни нямат добра хранителна стойност. Айрянът е изключително питие и е алтернатива на соковете. Когато четете етикета, има различно съдържание на сол и пак да сте доволни", добави медицинският специалист. Тя препоръчва три основни хранения на ден и две междинни. По думите й, хората, които не закусват и се хранят два пъти на ден, страдат от затлъстяване. Доц. Дърленска счита, че "има мода към почасовото гладуване, но не бих го препоръчала".

Според нея, здравословното хранене трябва да се съчетава с движението - да правим между 6000 и 10 000 крачки, да ползваме повече градски транспорт, да ходим на пазар без кола, за да сме здрави. При хора над 65-70 годишна възраст може и над 4500 крачки. Сънят от 8 часа и психотонусът също са фактор. "Затлъстяването се характеризира с нарушена регулация на апетита. Затова промяната в начина на живот се налага и с прием на медикамент....Много се дискутира на ниво ЕС за изхвърлянето на тонове храна. Трябва да бъдем осъзнати и да правим списъци от какво имаме нужда и така да планираме храненето си".

Доц. д-р Теодора Ханджиева-Дърленска, дм завършва е медицина през 2015 г. Има две докторски степени в България (2009) и в Дания (2011) в областта на фармакологията и хранене и затлъстяване. През 2010 г. получава специалност по фармакология, а през 2015 г. получава специалност по хранене и диететика. От 2016 г. е доцент в Катедрата по фармакология и токсикология в Медицински Факултет, Медицински Университет, София. Главен изследовател е в научните проекти DiOGenes (2005-2009) по 6-та Рамкова програма на Европейския съюз и на PREVIEW (2013-2018) по 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз (2013-2018), които са )проучвания за превенцията на захарен диабет тип 2 и повлияването на затлъстяването при деца и възрастни. Доц. д-р Ханджиева-Дърленска е лекар-изследовател в европейския проект за превенция на детското затлъстяване EPHE (2013-2015). Председател е на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания. Научните й интереси са в областта на превенцията и лечението на детското и възрастовото затлъстяване, метаболитните заболявания и фармакологията.