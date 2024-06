"Зелената седмица" по Classic FM- Андрей Зографски: "Над 1 млрд. лв. ще има за столичния обществен превоз за 5 години"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със зам.-председателя на Комисията по транспорт в Столичния общински съвет Андрей Зографски, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Рекордна инвестиция от над 1 млрд. лв. и чувствително подобрение на пътуването с градския транспорт в София, предвиждат управляващите Столична община. Програмата предвижда закупуване на 110 чисто нови трамвая и модернизация на още 40, както и 75 нови тролейбуса и 280 автобуса. Така ще се подменят всички превозни средства в София с модерни, комфортни и икономични, като гражданите ще почувстват осезаемо подобрение, а от друга страна, ще се намалят разходите за поддръжка на сегашния остарял подвижен състав. „Днес значителна част от трамваите са над 30-годишни, което ги прави неудобни и недостъпни за пътниците и скъпи и неефективни за поддръжка. Затова трамваите са основният фокус в следващите години,“ категоричен е Андрей Зографски, зам.-председател на Комисията по транспорт в Столичния общински съвет.

„Започваме ударно, като през 2024 г. планираме да обявим поръчки за над 120 нови превозни средства - 18 трамвая, 35 тролейбуса и 70 автобуса. Новите трамваи ще бъдат за линии 20 и 22, така че да осигурим модерни превозни средства с нисък под и климатик за жителите на източните квартали като Подуяне, Слатина и Дружба. От друга страна, автобусите ще ни позволят да върнем градския транспорт изцяло в общински ръце, с което ще прекратим сегашния неизгоден концесионен договор и ще намалим разходите за общината“, обясни още общинският съветник от Спаси София.

Рекордната инвестиция предвижда не само подновяване на сегашните превозни средства, но и тяхното увеличаване с оглед на планираните разширения на трамвайната и тролейбусната мрежа. "Скоростният трамвай по бул. Тодор Каблешков до Дървеница остава основен приоритет. Трасето ще бъде дълго 10 км., като превозните средства ще бъдат разположени по средата на булевардите“, допълни Зографски.

За финансирането на програмата Столичната община ще разчита на няколко източника – собствено финансиране от бюджета на града, европейски програми, заемно финансиране от големите инвестиционни банки, както и други финансови инструменти на ЕС. По думите на Зографски, инвестицията е с хоризонт до 2030 г., като се търси финансиране от държавата и управляващите органи на програмите на ЕС, но ще се използват и средства от общинския бюджет.