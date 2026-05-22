Даниела Осиковска: 115 художници от 22 държави ще разказват приказки в цветове в Международния салон Интуитив - България

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Даниела Осиковска, разположено в звуковия файл под главната снимка!

115 художници от 22 страни събира четвъртото издание на Международен салон Интуитив - България в един един своеобразен празник на чистото и истинско творчество. Тазгодишното издание ще мине под мотото “Единственото сигурно нещо е промяната“ и ще се проведе от 27 май до 13 юни в зала 2А на Съюза на българските художници.

Селекцията обещава сюжетно, стилово и технологично разнообразие - в основата заляга завръщането към чисто човешкото, което все повече придобива смисъл в ерата на бърза глобализация и дигитализация. С възхода на изкуствения интелект и генерирането на образи, днес наивизмът се цени именно заради своите „съвършени несъвършенства“ – свободния замах на четката, текстурите и автентичните деформации в перспективата, които машината трудно може да имитира. Докато суровото технологично ежедневие ни тласка към все по-високи скорости, авторите в изложбата съзнателно забавят този ритъм, като ни отвеждат към пасторалната идилия на природата и то не като отживелица, а като жизненоважен източник на равновесие. Темата за промяната в Четвъртия салон Интуитив не е само външен процес, а вътрешно пренастройване – стремеж да навигираме в нашата шеметна действителност. Именно там, чрез чистотата и непосредствената връзка със земята, художниците откриват онази константа, която ни умиротворява. Интуитивното изкуство смело заявява, че в свят на алгоритми, човешката емоция остава единственият сигурен ориентир. Посетителите ще имат възможността да се запознаят с представители на основните интуитивно - наивистични школи - източно и западноевропейската, латиноамериканската и разбира се най-добрите представители на българския наив.

В рамките на Салона ще се проведе и няколкодневният менторски клас с водещ Гуидо Ведовато от Италия – творец с успешна художествена кариера, носител на редица международни отличия. Негови творби са част от много музейни колекции по цял свят.Създадените по време на класа работи ще бъдат изложени в залите в София и Белоградчик по време на изложбите.

След София, от 6 август до 13 септември, салонът ще гостува и градска художествена галерия “Вълчо Вълчев” в Белоградчик, където се помещава единствената музейна експозиция за страната на международно наив и интуитивно изкуство. Тя е създадена през 2019 г., като колекцията е от няколко стотин творби, които могат да се видят в електронния каталог на www.naiveart.eu, като част от тях са в залата на галерията и ще съжителстват заедно с творбите от Салона. Салонът на наивистичното и интуитивно изкуство в Белоградчик е единствената по рода си музейна експозиция в България.

Експозицията разгръща един разказ за интуитивното и наивистично изкуство, представен по теми, така, че зрителят да може да проследи не само изворът на вдъхновението за тези автори, но и да се потопи в техния щастливо идиличен свят, изпълнен и радостни персонажи, искреност ибаланс. Каним Ви на едно пътешествие към корените на човешката креативност, към едно своеобразно обръщане навътре към чистотата и искреността на творческия мироглед – онзи, който не следва строго академичните норми, а извира директно от емоцията и личната митология. Изложбата може да бъде посетена всеки ден от 11 до 19 часа.

Организатори на събитието са Арт Галерия Папийон и Салон за наивистично и интуитивно изкуство – музейна експозиция в ХГ “Вълчо Вълчев” Белоградчик, партньори - , Българското национално радио и BTV Radio Group и домакин – Съюз на българските художници.

Четвъртия “Международен салон Интуитив - България” се провежда с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”, програма “Създаване и разпространение - малки проекти”.

Повече за кураторите на изложбата:

Румена Калчева е професионалист с над 15 години опит в областта на връзките с обществеността, организацията на изложби и културни събития, както и популяризирането на дейността на културни институции (https://www.rumenakalcheva.eu/). Доктор по Изкуствознание (2014 г.) в Националната художествена академия, арт критик на свободна практика с област на изследване съвременно българско изкуство, експониране на изкуство в алтернативна среда, комуникация и артмениджмънт. Автор на блога за изкуство и арт критика Artologica от 2008 г., а през 2020 г. създава независима платформа за арт критика Критикар, в рамките на която от 2024 г. води и стажанстка програма за млади критици. Член на Съюза на българските журналисти (2011), Съюза на българските художници (2012) и Международната асоциация на арт критиците - AICA (2019). Секретар на секция „Кртитика“ в СБХ.

Даниела Осиковска е куратор на единствената в България експозиция музеен тип за международно наивистично изкуство в Художествена галерия Белоградчик. Инициатор, куратор, автор и организатор на редица елементи от синергична система “Наив” в страната ни в последните години, като 3 издания на нетърговско “Международно виртуално биенале наив” (2020 – 2025); 3 издания на търговски “Международен салон наив” в София, Велико Търново и Варна (2021 – 2024); майсторски клас с един от най-изтъкнатите представители на Ковачичката наив школа от Сърбия; различни пленери; две части на изданието “Съвременни български наивисти”; изложба наив от фонд на общинска галерия в страната в Дом на хумора и сатирата в Габрово през август 2025. Даниела е автор на изкуствоведски текстове в каталог на Фабиен Делакроа 2023, Франция и каталог на кураторската изложба “Urban stories” на общински музей наив в Требне, Словения 2025.

Повече за ментора:

Гуидо Ведовато е самоук художник и скулптор, който започва своята артистична кариера на 25 години с първата си самостоятелна изложба през 1986 г. Той е изявен творец и носител на редица отличия, а произведенията му са включени в едно от най-реномираните международни енциклопедични издания на нашето време “Naïve art” на Наталия Бродская, издадено от Parkstone International USA. Негови работи са притежание на 17 музея в Европа и Канада. Към момента има над 400 самостоятелни и колективни изложби в 15 страни по света. Носител на многобройни награди и отличия в Италия и чужбина. Участник в редица пленери, вкл. организирани от музеи за наивистично и маргинално изкуство в Италия, Словения, Сърбия, Словакия.