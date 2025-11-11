„Запознай се с куклите“ в Младежки театър „Николай Бинев“ отбелязва рождения ден на Астрид Линдгрен

На 14 ноември ще бъде отбелязан рождения ден на любимата детска авторка Астрид Линдгрен! В Младежки театър „Николай Бинев“ могат да се похвалят с три прекрасни спектакъла по нейни творби – „Пипи Дългото чорапче“, „Карлсон, който живее на покрива“ и „Емил от Льонеберя“.

По този повод публиката я очаква специална изложба с детски рисунки, пълна с цветове и много вдъхновение.

Най-малките зрители трябва да нарисуват своя любим герой и да донесат своята рисунката, а ние ще украсим театъра с творбите на всички деца.

Младежки театър „Николай Бинев“ ще отбележи празника и със завръщането на сцена на спектакъла „Емил от Льонеберя“, който ще има своята „втора премиера“ на 14 и 15 ноември, както и с изненади за любимите ни малчугани!

А след представленията на „Пипи Дългото чорапче“ и „Емил от Льонеберя“ от 19:00 часа децата ще могат да останат в салона, за да се срещнат с любимите си герои в лицето на нашите актьори.

15 ноември – празникът продължава с второто издание на любимото събитие „Запознай се с куклите“!

Зрителите могат да посетят спектаклите в два последователни часа:

от 11:00 до 12:30 ч.

от 13:30 до 15:00 ч.

Децата ще могат да се докоснат до куклите от нашите спектакли, да се срещнат с актьорите, които обожават, и да научат повече за различните видове системи кукли, за специалната връзка между актьора и куклата, какво е работата на сцена за един артист.

Децата ще могат да видят отблизо героите от: „Феята Ванилия“, „Маншон, Полуобувка и Мъхеста брада“, „Дивите лебеди“, „Трите прасенца“, „Малката русалка“, „Малката Баба Яга“ и още много обичани наши спектакли!