Започват "Софийски оперни семинари" с лекции по хигиена на гласа и здравословното хранене

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с оперния певец и директор на проекта Петър Данаилов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

"Софийски оперни семинари"/Sofia Opera Performing Seminars/ се организират по инициатива на екипа на Международната Оперна Академия в гр. Болоня (Bologna International Opera Academy - BIOA) с директор проф. Генко Гешев - дългогодишен декан на Вокален факултет при университета “Дюкейн” в гр. Питсбърг, САЩ (Duquesne University, Pittsburgh, USA). От българска страна директор на проекта е Петър Данаилов. Програмата на Софийските оперни семинари е атрактивна и включва работа с различни преподаватели по стил и интерпретация, работа с диригент, техника Станиславски, срещи и разговори с известни личности(певци, директори на театри, режисьори, диригенти, оперни агенти), провеждане на лекции за поведение на сцена в различни ситуации(конкурс, прослушване за работа в театри, кастинги за отделни роли, концерт и пр.), лекции по хигиена на гласа, здравословно хранене и др. На постоянно разположение са няколко корепетитори. Излиза се от рамките на обичайния майсторски клас.

Оперните семинари представляват активна образователна програма в динамичен формат.

Датите на провеждане за тази година са в периода от 01.03.2024г. до 07.03.2024г.

В програмата, освен майсторските класове, са включени два концерта: Първият е с акомпанимент на пиано и ще се проведе на 05.03.2024 г. от 19.00ч. в концертната зала на Българското инженерно-архитектурно дружество - БИАД на ул. ”Г.С.Раковски” № 108. Благодарение на изключителната подкрепа и съдействие от страна на господин Христо Павлов - директор на Симфониета Враца на участниците в оперните семинари ежегодно се дава възможност за изява в концертни прояви с филхармоничен оркестър. Финалният концерт на участниците в семинарите ще се състои на 07.03.2024г от 19ч в Голямата концертна зала на Централния военен клуб в София. Дирижира проф. Николета Конти от Италия. Записването за участие става след онлайн кастинг. Кандидатите изпращат свои необработени видео клипове с изпълнение на живо. След прослушване на записите, за участие биват одобрени не повече от 14-15 певеца. Семинарите са с международно участие. От 2016г до сега участие са взели певци от България, САЩ, Великобритания, Швейцария, Турция, Кипър, Русия, Северна Македония, Пуерто Рико, Гватемала,Украйна, Ливан, Китай.