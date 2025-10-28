Започва Вторият международен конкурс за млади диригенти „Маестро Борислав Иванов“

От 29 октомври до 1 ноември 2025 г. във Варна ще се проведе Вторият международен конкурс за млади диригенти „Маестро Борислав Иванов“, учреден от Държавна опера Варна през 2023 г. Председател на журито е проф. д-р Григор Паликаров – главен диригент на Държавна опера Пловдив, постоянен гост диригент на Варненска опера и преподавател в НМА „Панчо Владигеров“, а в състава му влизат Светослав Борисов – първи диригент и заместник генерален музикален директор в Anhaltisches Theater Dessau, Германия и постоянен гост диригент на Държавна опера Варна; Джанкарло Дe Лоренцо – музикален директор на симфоничния оркестър в Сан Ремо, Италия; Бойка Василева – артистичен директор на Държавна опера Варна.

В конкурса имат право да участват кандидати, родени между 1990 и 2005 г. Предварителната селекция допусна до втори кръг 24 кандидати, от които участие са потвърдили 21. Сред тях са млади диригенти от Гърция, Испания, Япония, Италия, Франция, Австрия, България. Пълният списък на кандидатите, явяващи се на втори тур, е следният:

1. Linfu Ta

2. Roc Fargas

3. Dou Huang

4. Noah Kim

5. Edgar Lopez

6. Akaru Sumizawa

7. Ioanna Vlagkouli

8. Rodrick Barillot

9. Masahiro Sagayama

10. Taichi Hiratsuka

11. Sohye Sophia Jung

12. Elora Grace Lencoski

13. Yannick Mayaud

14. Dorian Dimitrov

15. Деметра Григорова

16. Никола Николов

17. Светлана Галианова

18. Raimondo Mazzon

19. Anika Rehmus

20. Sohei Sasaki

21. Велислава Скрильова

Конкурсът протича в три кръга и ще приключи с концерт на лауреатите пред публика, който ще се проведе на 1 ноември на Основна сцена на Варненската опера с участието на изявени солисти.

Освен парични награди, победителите в конкурса ще спечелят възможности за изява с Оркестъра на Варненска опера, Камерен оркестър – Добрич и Симфоничния оркестър на Пазарджик. Конкурсът има за цел да открива и подпомага млади таланти – мисия на самия Маестро Борислав Иванов през целия му творчески път.