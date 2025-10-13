Започва Международния театрален фестивал „Алтер Его 2025“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с певицата и актриса Мариела Димитрова от Университетския театър "Алма Алтер"

Alter Ego е пробив в установеното. Тази година, между 13 и 17 октомври, София се превръща в поле на експеримент, където граници, жанрове и инерции се срещат и преобразяват. От 2008 г. насам фестивалът носи визията на Николай Георгиев – бащата на българския авангардeн театър – който вярваше, че театърът започва там, където свършва познатото и невъзможното настоява да бъде поставено на сцена.

Alter Ego настоява, че театърът е среща – събитие, което преобразява тези, които го преживяват. Безплатен, но никога лишен от интензивност, той кани публиката да прекрачи отвъд врати, граници и клишета. Сцената е отворена: несигурна, уязвима, сияйна. Пространство, където алтернативният театър все още може да пита: кои сме ние и кои ставаме, когато сме заедно?

Вход свободен, запази своя безплатен билет в Alma Alter event tickets from TicketSource.

Официални гости: проф. Алън Кухарски, д.ф.н. (САЩ), Мона Мохамед Солиман Резк и Мохамед Абделрахман Абделфатах Елшафеи (Египет), Пол Дженкинс (Уелс), Терънс Брет (Великобритания)

Официална програма на Международния театрален фестивал АЛТЕР ЕГО 2025

13.10 (понеделник)

19:00 – Официална церемония по откриването

19:30 – Апаратус, международна копродукция между България, САЩ и Испания

20:30 - Вибрация, Gobi Dance Company, Унгария

14.10 (вторник)

15:00 – Дискусионен панел. Лекция на проф. д-р Алън Кухарски (САЩ): „Театрофобията на Витолд Гомбрович: драматургът и неговият двойник“ 19:30 – Anthro, Compagnie la Méthode, Швейцария

20:30 – „В суматохата съзрях желание подобно (Обратното на формата)“, Хавиер Питорино, Аржентина

15.10 (сряда)

11:00 – Off-програма: Открий София

19:30 – Envy, MOTUS Company, Италия

20:30 – Граница, Институт „Йежи Гротовски“, Полша

16.10 (четвъртък)

11:00 - Театър “На тъмно”, театрален уъркшоп за зрящи и незрящи,

19:30 – Schlass, Compagnie La Teneur – Клое Бейевер и Стивън Шотар, Франция

17.10 (петък)

15:00 – Дискусионен панел. Лекция на проф. д-р Алън Кухарски (САЩ): „Инкубация и импровизация: колективният дивайзинг физически театър в САЩ и Полша“

19:30 – Децата на днешния ден, Чарлз А. Уошингтън / Pinkmetalpetal Productions, Германия

20:30 - Официална церемония по закриването

Фестивалът Алтер Его се финансира от Европейски корпус за солидарност (проект № 2025-1-BG01-ESC51-VTJ-000346618), Министерството на културата и Фонд Научни Изследвания на Софийски университет.