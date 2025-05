Започва Международния фестивал “Libertango” в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с бандонеониста Стоян Караиванов, основател и организатор на Международния фестивал “Libertango”, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Предстои първото издание на Международния фестивал “Libertango”. Откриването е на 19 май от 18.30ч. на Площад "Ротонда" - Централна гара с вход свободен. Началото ще бъде дадено от Квартет "Хуан Пабло Наваро" – виртуозен ансамбъл, който за първи път гостува в България. Това е новаторски музикален проект на изключителния аржентински контрабасист и композитор Хуан Пабло Наваро, който утвърждава ново звучене в съвременната сцена на Буенос Айрес. След успешните турнета със своя септет, той представя своята творческа визия в по-камерен формат, създавайки завладяваща музикална палитра, която съчетава хармонията и ритъма на аржентинската музика, особено тангото. Квартетът смело разширява границите на тангото, преминавайки през традиционни форми, класическа музика, съвременен джаз и звукови експерименти.

На 20 май от 15:00 ч. в Концертната зала на НМУ "Любомир Пипков" с “магьосникът на бандонеона” Лисандър Доносо ще изнесе уъркшоп “Тайните на тангото и бандонеона”, а входът отново е свободен! На 20 май от 21.00ч в Society Tango Space, бул. "Драган Цанков" 23 се присъединете към специалната танго вечер на фестивала, където квартет „Либертанго“ ще ви потопи в класиките на златната ера на тангото с изпълнения на живо. Квартет „Либертанго“ е част от първия български танго оркестър „Либертанго“, основан от Стоян Караиванов през 2022 г.. Със своята страст и виртуозност, те създават завладяваща атмосфера, която не оставя никого безразличен За още повече емоция и танци, TDJ Мира ще ви заведе на музикално пътешествие, подбирайки най-добрите мелодии, които ще направят вечерта незабравима.

На 21 май от 19.00ч. Концертна зала на НМА "Проф. Панчо Владигеров" с вход свободен се пригответе за една вълнуваща музикална вечер, изпълнена със страст, дълбочина и изящество, с Лисандър Доносо – носител на множество международни награди, който е сред най-търсените бандонеонисти в Европа. В този уникален солов рецитал той ще ни потопи в изключителното звучене на бандонеона, разкривайки неговата емоционална мощ и виртуозност. Лисандър Доносо е концертирал в престижни зали като Royal Albert Hall (Лондон), Elbphilharmonie (Хамбург), Salle Pleyel (Париж), Bozar (Брюксел), Konzerthaus (Берлин). Гостувал на водещи фестивали по света, включително Odessa Classics, Martha Argerich Festival (Хамбург), Tango BA Festival y Mundial (Буенос Айрес) и Trans-Siberian Art Festival (Новосибирск). . Работил е с Orchestre National de France, Gulbenkian Orchestra и Orchestre Philharmonique de Radio France и е признат като един от най-ярките интерпретатори на танго днес.

Грандиозният финал на Фестивала “Libertango” ще бъде с музиката на легендарния Астор Пиацола, поднесена от изключително трио, създадено специално за този повод – Караиванов / Македонски / Боянова. Обединени от любовта към тангото, те ще ни отведат на емоционално пътешествие из света на Пиацола – композитора, който революционизира тангото и му вдъхна нов живот. Заключителният концерт ще се проведе на 22 май от 19:00 ч. в Концертната зала на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ отново с вход свободен!

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ и се реализира от фондация "Либертанго" в партньорство със Столична община - Район "Сердика", НМУ "Любомир Пипков", Tango Hype.