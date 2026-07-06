Започва Международната лятна академия на музикалния фестивал „Варненско лято“. До 14 юли в Националното училище по изкуствата (НУИ) „Добри Христов“ се провеждат лекции, семинари и майсторски класове. Концерти със свободен вход в края на заниманията ще представят резултатите на учениците.

От 6 до 11 юли продължава класът по цигулка на проф. Минчо Минчев, който е основател на Лятната академия. Традиционното състезание за фонд „Цигулките на проф. Минчев“ ще бъде на 11 юли от 9:00 ч. в НУИ „Добри Христов”, а вечерта в 19:00 ч. е концертът на изявени участници в Градската художествена галерия.

Тази година занимания води и пианистът проф. Людмил Ангелов – от 6 до 9 юли, когато възпитаниците му ще се представят с концерт в галерията.

На 9 юли на Академията гостува и Виви Василева, която ще проведе майсторски клас по ударни инструменти в Музикалното училище. На 10 юли тя ще се включи в концерта „Вибрации и струни“ в двора на Археологическия музей, заедно с колегите си Димитър Буров - цигулка, и Лукас Кампара Диниз - китара.

Цигуларят Димитър Буров ще води курс от 11 до 14 юли, като в последния ден неговите ученици ще се представят с концерт. Отново има и майсторски клас по оперно пеене на Емил Иванов - от 8 до 12 юли, с изява в последния ден.

Тази година, в чест на 100-годишнината на Международния музикален фестивал (ММФ) „Варненско лято“, ще се състои концерт „Млади надежди“ - на 7 юли от 19:00 ч. в Градската художествена галерия. В него ще участват ученици - лауреати на национални и международни конкурси от всички седем училища по изкуствата в България с класически музикални профили.

Международната лятна академия се провежда всяка година в рамките на музикалния фестивал „Варненско лято“. Чрез практически занимания, лекции, семинари и концертни изяви се предлагат възможности за усъвършенстване на млади музиканти до 35-годишна възраст от различни страни. Курсовете се ръководят от изпълнители и педагози с международна известност и са отворени за слушатели.