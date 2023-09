Започва "Алея на книгата" в София 2023

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Десислава Алексиева- председател на Управителния съвет на Асоциация "Българска книга", разположено в звуковия файл!

Премиерът акад. Николай Денков ще открие официално събитието в понеделник, 4 септември, от 11:00 часа в Литературния кът пред НДК (шатра 40).

В рамките на националната кампания #КаузаГРАМОТНОСТ на Асоциация „Българска книга” (АБК) и партньори, 144 издателства ще представят десетки хиляди книги в 58 шатри по пешеходния столичен булевард “Витоша” и част от градинката пред НДК. Идеята на инициативата е, книгите да отидат при хората, с цел повишаване мотивацията за четене и интереса към книгите.

Министър-председателят акад. Николай Денков и Десислава Алексиева - председател на УС на АБК ще дадат официален старт на културното събитие в понеделник, 4 септември от 11:00 часа в Литературния кът пред НДК (шатра 40).

Очаква се да присъстват официални лица от Президентството на Република България, Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Столична община, СО Район „Средец”, СО Район „Триадица”, Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Асоциация на индустриалния капитал (АИКБ), известни писатели, издатели, преводачи, илюстратори и представители на медиите.

„Алея на книгата" - София се организира от Асоциация „Българска книга“ в рамките на #КаузаГРАМОТНОСТ и с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура” по програма „Едногодишен грант”, проект „Култура и книжовност” и е част от културния календар на Столична община 2023 г.