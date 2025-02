Билетите за 29-и международен филмов фестивал София Филм Фест са в продажба

29-ият международен филмов фестивал София Филм Фест очаква своите зрители от 13 до 31 март 2025. Предварителната програма стартира на 10 март в Чешкия център с ретроспектива на един от специалните гости на фестивала – Бохдан Слама. Програмата на СФФ в София продължава до 4 април.

Фестивалът се организира от Арт Фест под патронажа на Столична община, с подкрепата на Министерство на културата, ИА „Национален филмов център“ и програма „Творческа Европа“ МЕДИА на Европейския съюз, съвместно с Националния дворец на културата, културни институти, спонсори, партньори и приятели.

През 2025 г. фестивалната програма включва общо 171 пълнометражни игрални, документални и анимационни филма, включително специална селекция от 20 късометражни филма от 58 държави на 5 континента! Прожекциите ще бъдат в киносалони, където зрителите, обединени въпреки различията, могат да гледат на голям екран специално избраните филми и да се срещат с голяма част от техните създатели. Продължаваме и традицията да представяме специална селекция от филми онлайн – през 2025 година си партнираме отново с Neterra.tv/plus и публиката в цялата страна ще може да гледа част от фестивалната програма.

Очакваме с нетърпение в София авторите на филмите в конкурсните програми, които ще ги представят лично пред българската публика в киносалоните, очакваме и много световноизвестни гости с техните най-нови филми. София Филм Фест на брега в Бургас ще бъде от 20 до 28 март, София Филм Фест в Пловдив ще бъде от 21 март до 6 април, а изданието във Варна е от 21 до 29 март.

* * *

Основен фокус на тазгодишния фестивал е българското кино. В програмата ще бъдат представени рекорден брой български игрални, документални и късометражни филми, както и международни копродукции с българско участие – над 60. Почти 50 от тях ще имат своята световна или софийска премиера на фестивала. Игралните филми са 22, от които 12 премиери; 17 документални премиери; 16 късометражни, от които – 9 премиери; 11 копродукции, от които 10 премиери!

* * *

29-ият София Филм Фест се открива официално на 13 март в Зала 1 на НДК премиерата на игралния филм „Залог“ на режисьора Светослав Овчаров – автор, известен на публиката с умението си да пресъздава откровено и увлекателно факти от нашата история, да облича в образи бурните характери на силните личности от Възраждането и освободителните войни, които участват в съграждането на новата, дълго мечтана България. В главните роли на историческата драма ще видим Асен Блатечки, Захари Бахаров и румънската актриса Офелия Попии. Участват още Деян Донков, Иван Савов, Стефан Мавродиев и др. Филмът е копродукция на България и Румъния с подкрепата на НФЦ.

* * *

Едно от емблематичните имена в българското кино – актьорът и режисьор Йосиф Сърчаджиев ще получи Наградата на София на Столичната община за приноса си към изкуството на киното. Плакетът е дело на прочутия скулптор Георги Чапкънов – Чапа.

Тази награда ще бъде връчена и на легендарния хърватски и югославски режисьор Райко Гърлич, който ще бъде един от специалните гости на фестивала. Той ще представи няколко от най-значимите си творби, както и най-новия си филм „Всичко си има край“, копродукция между Хърватия, България, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Турция. Райко Гърлич ще изнесе и майсторски клас в рамките на София Мийтингс.

* * *

През 2025 година отбелязваме 100 години от създаването на Международната асоциация на филмовите критици. От 2015 година специалната награда ФИПРЕССИ Платиниум се връчва на знакови световни филмови творци като Анджей Вайда, Маргарете фон Трота, Алън Паркър, Кен Лоуч, Еторе Скола, Жан-Жак Ано, Сали Потър. София Филм Фест е един от фестивалите, на който наградата присъства от 2016 година, а режисьорите, които са я получили до момента в България, са Бела Тар (2016), Горан Паскалевич (2017), Илдико Енеди (2018), Биле Аугуст (2019), Агнешка Холанд (2020), Тери Гилиъм и Кристи Пую (2021) и Малгожата Шумовска (2024). На 29-ия София Филм Фест удостоените с ФИПРЕССИ Платиниум 100 ще бъдат проф. Георги Дюлгеров, един от най-емблематичните творци на българското кино, и номинираният за Оскар ирански режисьор Мохамад Расулоф. Двамата ще представят най-новите си филми и ще изнесат специални майсторски класове!

Специалната награда на София Филм Фест ще бъде връчена през 2025 година на режисьора Коста Биков, посветил повече от пет десетилетия на магията на киното, както и на двама режисьори, оставили важна следа в европейското кино – Бохдан Слама и Саболч Хайду. В партньорство с Чешкия център София и Институт „Лист“ – Унгарски културен институт София сме подготвили специални ретроспективи, които ще обогатят по забележителен начин програмата на фестивала, а двамата режисьори ще представят лично пред българската публика най-новите си филми.

* * *

За 23-и път международно жури ще определи Голямата награда в конкурса за първи или втори игрален филм „София – град на киното”, осигурена от Столична община. Председател на журито е френската режисьорка Патрисия Мазуи, в компанията на актрисата Яна Саринен (Финландия) и режисьорите Пиа Мараис (Южна Африка), Файт Хелмер (Германия) и Андрей М. Паунов (България).

Програмата включва 12 филма:

* „Безветрие“ („Windless“) – България-Италия, режисьор Павел Г. Веснаков;

* „Зима в Сокчо“ („Winter in Sokcho“) – Франция-Корея, режисьор Коя Камура;

* „Котешки плач“ („Cat’s Cry“) – Сърбия-Канада-Хърватия, режисьор Саня Живкович;

* „Меден месец“ („Honeymoon“) – Украйна, режисьор Жана Озирна;

* „На ръба“ („On the Edge“) – Белгия, режисьори Софи Мюзел и Герен ван де Ворст;

* „Не съм такава“ („Hallway to Nowhere“) – Хърватия, режисьор Звонимир Муниврана;

* „Никой не иска да убие жена“ („Nobody Wants to Shoot a Woman“) – САЩ, режисьор Кери Ан Енрайт;

* „Пакет Вечност“ („Eternity Package“) – България-Италия, режисьор Магделена Илиева;

* „Плът“ („Flesh“) – България, режисьор Димитър Стоянович;

* „Под сивото небе“ („Under the Grey Sky“) – Полша, режисьор Мара Томкович;

* „Умри като мъж“ („Die Like a Man“) – САЩ, режисьор Ерик Назарян;

* „Rock Bottom“ – Испания-Полша, режисьор Мария Тренор.

* * *

Балканският конкурс включва 12 от най-успешните филми от региона:

* „Автопортрет“ („The Erl-King“) – Сърбия-България, режисьор Горан Радованович;

* „Идея“ („iDEA“) – Турция-Румъния-Франция, режисьор Тайфун Пирселимоглу;

* „Капка вода“ („Waterdrop“) – Албания-Италия-Румъния, режисьор Роберт Будина;

* „Крепост на силата“ („The Tower of Strength“) – Черна гора-Сърбия-Хърватия-Германия, режисьор Никола Вукчевич;

* „Летящият кюфтеджия“ („The Flying Meatball Maker“) – Турция-България-Германия, режисьор Резан Йешилбаш;

* „Лунапарк“ („Luna Park“) – Албания-Италия-Хърватия-Гърция-Косово, режисьор Флоренц Папас;

* „Майка Мара“ („Mother Mara“) – Сърбия-Словения-Швейцария-Босна и Херцеговина-Черна гора-Люксембург, режисьор Миряна Каранович;

* „Пожелай си нещо“ („Wishbone“) – Гърция-Франция-Германия-Кипър, режисьор Пени Панайотопулу;

* „Почакай да чуеш моята“ („And the Rest Will Follow“) – Турция-България-Румъния, режисьор Пелин Есмер;

* „Трафик“ („Traffic“) – Румъния-Белгия-Холандия, режисьор Теодора Михай;

* „Триумф“ („Triumph“) – България-Гърция, режисьори Кристина Грозева, Петър Вълчанов;

* „Янис в градовете“ („Giannis in the Cities“) – Гърция, режисьор Елени Александракис.

* * *

Впечатляващи документални филми, с премиери в Сънданс и Берлин 2025, в Амстердам, Торонто, Солун и други филмови форуми, фокусирани върху важни теми на съвремието, са включени в Документалния конкурс:

* „Ген_“ („GEN_“) – Италия-Франция-Швейцария, режисьор Джанлука Матарезе;

* „Децата на Поподия“ („The Children of Popodia“) – Франция-Грузия, режисьор София Баблуани;

* „Ела с мен, татко“ („Yalla, Baba!“) – Ливан-Нидерландия-Белгия, режисьор Анджи Обейд;

* „Лагерът Мория“ („Moria Six“) – Германия, режисьор Дженифър Малман;

* „Лео Рекърдс: Само за приятелите“ („Leo Records: Strictly for Our Friends“) – Румъния, режисьор Йоана Григоре;

* „Лоши учители“ („Bad Coaches“) – Италия, режисьор Роберто Ораци;

* „От кота нула“ („From Ground Zero“) – Палестина-Франция-Катар-Йордания, продуценти Рашид Машарауи, Лаура Николов;

* „Пол“ („Paul“) – Канада, режисьор Дени Коте;

* „Скъпи прекрасни влюбени“ („Dear Beautiful Beloved“) – Австрия, режисьор Юри Речински;

* „Тихи наблюдатели“ („Silent Observers“) – България-Германия, режисьор Елица Петкова;

* „Фрида Кало“ („Frida“) – САЩ-Мексико, режисьор Карла Гутиерес;

* „Човекът с хилядата лица“ („The Man with a Thousand Faces“) – Франция-Полша, режисьор Соня Кронлунд.

* * *

23-ият Конкурс за български късометражен филм ще представи 12 филма, селектирани от жури в състав: режисьорите Константин Божанов, Радостина Нейкова и Орлин Милчев, носител на наградата през 2024 година. За шеста поредна година наградата на стойност 9 500 евро (1 500 евро парична премия и 8 000 евро в постпродукционни услуги) се осигурява от Доли медия студио. Ето кои са селектираните филми:

* Глава 6 (Chapter 6), режисьор Ивайло Минов, 20 мин.

* Градинарят на бурените (The Weed's Gardener), режисьор Ася Кованова, 12 мин.

* До теб (Dear You), режисьор Таня Божинова, 8 мин.

* Ехо (Echo), режисьор Ангел Радев, 29 мин.

* Никол (Nicole), режисьор Елена Тончева, 23 мин.

* Потомство (Posterity), режисьор Емил Александров, 20 мин.

* Спиралата между звука и тишината (The Spiral Between Sound and Silence), режисьор Кристина Георгиева, 20 мин.

* Тиня (Silt), режисьор Катя Симеонова, 23 мин.

* Това, което остава (What Stays After), режисьор Димитрис Георгиев, 20 мин.

* Тъмна стая (Dark Room), режисьор Юлиан Рачев, 11 мин.

* Хавай (Hawaii), режисьор Радослав Камбуров, 13 мин.

* Metamorphosis, България-Италия, режисьори Томазо Мазарини и Веселин Неделчев, 20 мин.

* * *

На 29-ия СФФ за първи път представяме в партньорство с Британски съвет специална селекция от филми и дискусии, като основната тема е противодействие на дезинформацията и насърчаване на социалното сближаване в Централна и Източна Европа. Освен филми, програмата „Двигателят на истината“ включва майсторски клас с Мохамад Расулоф и дискусии с продуцентката на „Противоотрова“ Вивиен Джоунс и режисьора на „В редакцията“ Роман Бондарчук.

* * *

Специални гости на фестивала ще бъдат носителят на Оскар Данис Танович, който ще представи най-новия си филм „След края на лятото“, Константин Божанов с филма си „Безсрамните“, получил приза за най-добра актриса в конкурсната програма „Особен поглед“ – Кан ‘24, Уберто Пазолини със „Завръщането“, Патрисия Мазуи с най-новия си филм „Затворници в Бордо“ (в партньорство с Френския културен институт), актрисата Яна Саринен, която ще представи филма на Мика Каурисмаки „Любовната история на един мърморко“ (в партньорство с посолството на Финландия), Пиа Мараис с номинирания за „Златен леопард“ в Локарно неин филм „Трансамазония“ (в партньорство с Гьоте-институт), Дорон Еран с новия си филм „Десет килограма“, Ксавери Жулавски със своя зрителски хит „Йежи Кулей. Двете страни на медала“ (представен в партньорство с Полския институт – София), Тудор Джурджу със спортната гала на фестивала „Насти“, посветена на гениалния, скандален и артистичен румънски тенисист Илие Настасе (в партньорство с Румънския културен институт). Сред вече обявените премиери на фестивала са наградените в Кан „Всичко, което виждаме в светлина“ на Паял Кападия, „Арманд“ на Халфдан Улман Тьондел, новият филм на Ферзан Йозпетек „Диаманти“ (в партньорство с Италианския културен институт), „Последната танцьорка“ на Джия Копола.

Специалните прожекции в програмата на 29-ия София Филм Фест включват премиерата на режисьорския филм на Николай Урумов „Нищо не може да те спре“, представяне на филмите „Шиндлер – архитект на пространства“ на Валентина Ганева, „Светът ще трепери“ на Лиор Гелер, „На Запад“ на Биляна Грозданова и Марина Грозданова, „Джон Вардар срещу галактиката“ на Гоце Цветановски, „Черно море“ на Дерек Хардън и Кристал Мозел, продуциран от Изабел Ценкова, „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“ – премиера на дигиталната версия на филма на Стефан Командарев, 15 години след „Оскарите“, както и филма на Сара МакКарти „След дъжда: Откраднатите от Путин деца се прибират у дома“ в специално събитие с дискусия, в партньорство с посолствата на Великобритания, на Украйна и на Канада за България, Румъния и Молдова.

Фестивалният пресцентър на 29-ия СФФ ще бъде в Полския институт. Освен възможност за неформални срещи на публиката и гостите на фестивала, там ще бъдат организирани и публични разговори с част от специалните гости на фестивала. Фестивалният център на София Филм Фест през 2025 г. ще бъде „Макондо“ кафе-бар.

* * *

За трета поредна година в програмата на фестивала ще има конкурс ТИЙН, в който са включени следните филми:

* „Ваканция в края на лятото“ („Kyuka: Before Summer’s End“) – Гърция-Северна Македония, режисьор Костис Харамунтанис;

* „Елементът на Ясмийн“ („Yasmeen’s Element“) – САЩ-Пакистан-Португалия, режисьор Аман Абаси;

* „Историята на Франк и Нина“ („The Story of Frank and Nina“) – Италия-Швейцария, режисьор Паола Радни;

* „Какво става, момичета?“ („Little Trouble Girls“) – Словения-Италия–Хърватия-Сърбия, режисьор Уршка Джукич;

* „Паноптикум“ („Panopticon“) – Грузия-Франция-Италия-Румъния, режисьор Георгий Сихарулидзе;

* „Семейна терапия“ („Family Therapy“) – Словения-Италия-Хърватия-Норвегия-Сърбия, режисьор Соня Просенц;

* „Токсично“ („Toxic“) – Литва, режисьор Сауле Блиувайте.

* * *

По традиция София Филм Фест представя финалистите за Наградата ЛУКС на публиката в партньорство с Европейския парламент, Брюксел и Бюрото на ЕП в България. Тази година това са „Animal“ на София Екзарху, „Дахомей“ на Мати Диоп, „Джули си мълчи“ на Леонардо ван Дайл, „Мирни хора“ на Оксана Карпович и „Потоп“ на Гинтс Зилбалодис. Всеки от тези филми ще има специална прожекция в София с дискусия. Наградата ЛУКС на публиката се определя и от оценката на зрителите – ТУК МОЖЕ ДА СЕ ГЛАСУВА за всеки от петте филма!

Снимка: SIFF

* * *

22-рото издание на София Мийтингс ще се проведе между 19 и 30 март 2025 г. София Мийтингс е единственото професионално събитие в България, признато от световната филмова индустрия и партниращо си с най-значимите форуми в света като Cannes Marche/Producers Network, CineMart, Locarno Pro, San Sebastian Industry, Film Independence, EAVE, ACE, Crossroads, Europa Distribution, CICAE, MIDPOINT, MFI, Europa Cinemas, Europa Distribution и много други. София Мийтингс представя проекти за игрални филми и ТВ сериали пред професионална публика от опитни продуценти, инвеститори, сейлс агенции и разпространители, от една страна, и филми, които са в процес на завършване, от друга - пред сейлс агенти, дистрибутори и селекционери от водещи световни форуми. От София Мийтингс са стартирали проекти на имена като Кристи Пую, Алваро Брехнер, Ясмила Збанич, Кристиан Мунджиу, Корнел Мундруцо, Стефан Арсениевич, Леван Когуашвили, Толга Карачелик, Лили Хорват, Натали Бианкери, Иглика Трифонова, Стефан Командарев, Камен Калев, Константин Божанов, Светла Цоцоркова, Надя Косева, Драго Шолев, Андрей Паунов, Мина Милева и Весела Казакова и много други. Успоредно с основната програма има професионални и образователни модули, които в последните години допринесоха за развитието на българските и регионалните продуценти. В програмата на фестивала ще може да видите някои от проектите, представени на София Мийтингс през последните години – 24 на брой, сред които: „Безсрамните“ на Константин Божанов, „Безветрие“ на Павел Веснаков, „Триумф“ на Кристина Грозева и Петър Вълчанов, „Тихи наблюдатели“ на Елица Петкова, „Пакет Вечност“ на Магделена Илиева, „Удоволствието е мое“ на Саша Амарал, „Умри като мъж“ на Ерик Назарян, „Лунапарк“ на Флоренц Папас, „Какво става, момичета?“ на Уршка Джукич, „Паноптикум“ на Георгий Сихарулидзе, „Дяволски игри“ на Бен Чарлз Едуардс, „Стадото“ на Милко Лазаров, „Желанието на Гери“ на Тонислав Христов, „Гунди – легенда за любовта“ на Димитър Димитров и други.

Следете подробностите за акценти на сайта ни www.siff.bg, както и в социалните мрежи (Facebook, X (exTwitter), Instagram, Tik Tok, YouTube) на фестивала.